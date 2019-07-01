Комітет Верховної Ради рекомендує призупинити участь української делегації в роботі ПАРЄ

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. А також вважає за потрібне відкликати запрошення спостерігачам Ради Європи на парламентських виборах.

Призупинення участі в роботі ПАРЄ має бути тимчасовим – до отримання висновків Венеціанської комісії.

"Ми пропонуємо припинити роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії і рекомендувати не відновлювати роботу до виконання найважливіших моментів, які були у всіх резолюціях, прийнятих ПАРЄ за останні п'ять років", – повідомивголова української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв.

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