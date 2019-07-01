11:12
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чи міг Зеленський попередити повернення Росії у ПАРЄ

      454 Читать новость на русском
      Росія намагалась повернутись у ПАРЄ від 2016 року, – Кулеба
      Росія намагалась повернутись у ПАРЄ від 2016 року, – Кулеба / Getty images

      Намагання повернути делегацію Росії в ПАРЄ тривають вже третій рік. Коли президент Володимир Зеленський розпочав подорож до Берліна і Парижа, то там уже все вирішили.

      Про це проінфрмували і Офіс Президента України, і МЗС, розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, пише УНН. 

      Далі буде: Країни, які проголосували проти повернення Росії у ПАРЄ, готують спільну резолюцію

      Водночас він зазначив, що потреба у переговорах все одно була, аби "отримати їхню підтримку та вибити з Росії якісь поступки".

      Спроби повернути Росію тривають рівно з 2016 року. Коли Президент почав планувати подорож до Парижу і Берліну, ми звісно ж були про це поінформовані і мали підготувати тези. І ми поінформували і Адміністрацію Президента, і МЗС про те, що є всі ознаки того, що і Париж, і Берлін рішення для себе принципово прийняли,
      – пояснив він.

      Однак від 2016 року усі спроби Росії провалювались. Кулеба зазначає, що і МЗС, і парламентська делегація України, і АП мали три роки успішного досвіду зривання планів повернення російської делегації

      Президент Володимир Зеленський відвідав Париж та Берлін 11-18 червня. Там зустрівся із президентом Емануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. 

      "Але цього разу це не спрацювало. Всі робили, що могли, але коли Париж і Берлін настільки системно в це включились, на них почали орієнтуватись інші країни. Коли було поставлене завдання повертати будь-якою ціною, то наші шанси суттєво знизились", – додав представник України.

      Окрім того, він зазначив, що проблема не в тому, що Росія повернулась до Парламенської асамблеї.

      Проблема в тому, що Росія повернулась, абсолютно нічого не зробивши (з вимог РЄ щодо України – 24 канал). Це не дипломатія, це – чиста капітуляція Ради Європи перед Росією,
      – наголосив Кулеба.

      Які умови мала виконати Росія для повернення у ПАРЄ?

      1. Звільнити з полону і повернути Україні 24-х моряків. Не виконала. Кремль не збирається відпускати українців.
      2. Сплатити внески до бюджету ПАРЄ. Не виконала. Росія відмовилась сплачувати внески, поки прва її делегації не відновлять у повному обсязі.
      3. Надати доступ Комісару Ради Європи з прав людини до окупованого Криму. Виконала – комісарка РЄ Дуня Міятович заявила, що планує незабаром відвідати анексований півострів.

      Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.

      Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.


      Хто повернув Росію у ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      сьогодні
      12853
      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Володимир Зеленський Президент України Новини Франції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      сьогодні , 11:08 Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      Яніна Ткачук 3340
      В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      сьогодні , 10:03 В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      12852
      Італійка стала лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка
      сьогодні , 10:01 Італійка стала лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка
      Блог Медіа 169
      Страна лицемеров, или Европа ведет себя так, как ведет себя Украина
      сьогодні , 09:00 Страна лицемеров, или Европа ведет себя так, как ведет себя Украина
      843
      Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      сьогодні , 07:03 Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      Яніна Ткачук 10836
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук