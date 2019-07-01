Чи міг Зеленський попередити повернення Росії у ПАРЄ

Намагання повернути делегацію Росії в ПАРЄ тривають вже третій рік. Коли президент Володимир Зеленський розпочав подорож до Берліна і Парижа, то там уже все вирішили.

Про це проінфрмували і Офіс Президента України, і МЗС, розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, пише УНН.

Далі буде: Країни, які проголосували проти повернення Росії у ПАРЄ, готують спільну резолюцію

Водночас він зазначив, що потреба у переговорах все одно була, аби "отримати їхню підтримку та вибити з Росії якісь поступки".

Спроби повернути Росію тривають рівно з 2016 року. Коли Президент почав планувати подорож до Парижу і Берліну, ми звісно ж були про це поінформовані і мали підготувати тези. І ми поінформували і Адміністрацію Президента, і МЗС про те, що є всі ознаки того, що і Париж, і Берлін рішення для себе принципово прийняли,

– пояснив він.

Однак від 2016 року усі спроби Росії провалювались. Кулеба зазначає, що і МЗС, і парламентська делегація України, і АП мали три роки успішного досвіду зривання планів повернення російської делегації

Президент Володимир Зеленський відвідав Париж та Берлін 11-18 червня. Там зустрівся із президентом Емануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Але цього разу це не спрацювало. Всі робили, що могли, але коли Париж і Берлін настільки системно в це включились, на них почали орієнтуватись інші країни. Коли було поставлене завдання повертати будь-якою ціною, то наші шанси суттєво знизились", – додав представник України.

Окрім того, він зазначив, що проблема не в тому, що Росія повернулась до Парламенської асамблеї.

Проблема в тому, що Росія повернулась, абсолютно нічого не зробивши (з вимог РЄ щодо України – 24 канал). Це не дипломатія, це – чиста капітуляція Ради Європи перед Росією,

– наголосив Кулеба.

Які умови мала виконати Росія для повернення у ПАРЄ?

Звільнити з полону і повернути Україні 24-х моряків. Не виконала. Кремль не збирається відпускати українців. Сплатити внески до бюджету ПАРЄ. Не виконала. Росія відмовилась сплачувати внески, поки прва її делегації не відновлять у повному обсязі. Надати доступ Комісару Ради Європи з прав людини до окупованого Криму. Виконала – комісарка РЄ Дуня Міятович заявила, що планує незабаром відвідати анексований півострів.

Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.



Хто повернув Росію у ПАРЄ / інфографіка 24 каналу