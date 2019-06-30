Країни, які проголосували проти повернення Росії у ПАРЄ, готують спільну резолюцію

6 європейських країн обурені прийнятим рішенням щодо поверення Росії права голосу в ПАРЄ. Так, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія нині працюють над спільною резолюцією.

Про це заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, який зустрівся з представниками країн, передає видання "Польське радіо".

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Він розповів, що найближчим часом політики обговорять спільні кроки щодо повернення Росії до складу Асамблеї.

"Ми на цю тему розмовляли вчора (на святкуванні 450-річчя підписання Люблінської Унії). Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше", – відповів Карчевський.

Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадується будь-яких санкцій. Після визнання Асамблеєю повернення Росії до ПАРЄ, делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш. Представники цих 7 країн також звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в організації.

Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.



Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.



Які країни повернули Росію до складу ПАРЄ