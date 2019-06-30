21:29
30 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Країни, які проголосували проти повернення Росії у ПАРЄ, готують спільну резолюцію

      291 Читать новость на русском
      Країни, які проголосували проти повернення Росії у ПАРЄ, готують спільну резолюцію
      Країни, які проголосували проти повернення Росії у ПАРЄ, готують спільну резолюцію / http://kordon.in.ua

      6 європейських країн обурені прийнятим рішенням щодо поверення Росії права голосу в ПАРЄ. Так, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія нині працюють над спільною резолюцією.

      Про це заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, який зустрівся з представниками країн, передає видання "Польське радіо".

      Важливо! Клімкін розповів, яка найбільша небезпека зради в ПАРЄ та що у Росії на думці

      Він розповів, що найближчим часом політики обговорять спільні кроки щодо повернення Росії до складу Асамблеї.

      "Ми на цю тему розмовляли вчора (на святкуванні 450-річчя підписання Люблінської Унії). Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше", – відповів Карчевський.

      Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

      25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

      26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадується будь-яких санкцій. Після визнання Асамблеєю повернення Росії до ПАРЄ, делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш. Представники цих 7 країн також звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в організації.

      Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.

      Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.

      Які країни повернули Росію до складу ПАРЄ
      Які країни повернули Росію до складу ПАРЄ

      blog_ava
      Коли в Україну повернеться спека до +33 градусів: прогноз
      сьогодні
      16899
      Теги: Новини політики ПАРЄ Новини Росії Європа Євросоюз Новини Польщі Новини Грузії Новини України Литва Латвія Естонія Словаччина
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: 1000 гривень на один зуб, берізка в д*пі та яка все-таки стать у Путіна
      сьогодні , 20:06 Найсмішніші меми тижня: 1000 гривень на один зуб, берізка в д*пі та яка все-таки стать у Путіна
      1447
      Відведення військ на Луганщині та деталі вбивства 9-річного хлопчика у Києві– топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Відведення військ на Луганщині та деталі вбивства 9-річного хлопчика у Києві– топ-5 відео тижня
      356
      Катування у полоні, або Чому важливо ухвалити законопроект про військових злочинців
      сьогодні , 19:00 Катування у полоні, або Чому важливо ухвалити законопроект про військових злочинців
      Блог Соцмережі 364
      Дарт Вейдер, прихильники Януковича та скандальний блогер: що потрібно знати про мажоритарників
      сьогодні , 18:00 Дарт Вейдер, прихильники Януковича та скандальний блогер: що потрібно знати про мажоритарників
      Крістіна Бердинських 316
      Звідки в Киви стільки нагород і чи всі з них справжні
      сьогодні , 17:00 Звідки в Киви стільки нагород і чи всі з них справжні
      Леонід Остальцев 1234
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук