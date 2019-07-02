Ар'єв: Швеція підтримала демарш проти повернення Росії до ПАРЄ

Делегація Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєдналася до заяви України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії, які влаштували демарш після повернення РФ до ПАРЄ.

В ефірі "Радіо НВ" голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв також заявив, що Польща підтримала ініціативу створити нову резолюцію проти повернення Росії до Ради Європи.

Коли все почалось: Чи міг Зеленський запобігти поверненню Росії у ПАРЄ

До нашої спільної заяви, це інформація від наших балтійських колег... До фінальної заяви, яка була від семи країн після повернення Росії, приєдналися депутати від Швеції,

– зазначив Ар'єв.

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадується будь-яких санкцій. Після визнання Асамблеєю повернення Росії до ПАРЄ, делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш. Представники цих 7 країн також звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в організації.

Як Росію повернули у ПАРЄ ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.



Хто повернув Росію до ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу

