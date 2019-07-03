Делегація ПАРЄ достроково покидає Україну

Європейські парламентарі перебували в Україні з метою оцінки передвиборчої ситуації, пов'язаної із виборами до Верховної Ради. Та вирішили достроково припинити роботу і поїхати геть з України – через рішення українського парламенту відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня.

"Передвиборна делегація вирішила достроково припинити свою діяльність", – мовиться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті ПАРЄ в середу, 3 липня.

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Члени делегації ПАРЄ зустрілися із представниками низки партій, що беруть участь у виборах, а також з представниками громадських організацій, ЗМІ, працівниками спостережної місії ОБСЄ й дипломатами у Києві. І після усіх цих консультацій ухвалила рішення припинити роботу.

Що відомо про делегацію ПАРЄ в Україні? У складі місії – виконувач обов'язків голови делегації Март ван де Вен з Нідерландів та парламентарі: Олександр Поцей з Польщі, Марко Ніколіні із Сан-Марино та Нагіф Хамзаєв з Азербайджану. Делегація перебувала в Києві 2 і 3 липня 2019 року, щоб оцінити "передвиборчий клімат напередодні дострокових парламентських виборів в Україні, запланованих на 21 липня".

Чому виникла напруженість у стосунках України та ПАРЄ?

У ніч на 25 червня євродепутати більшістю голосів проголосували за те, щоб Російську Федерацію без жодних обмежень та стягнень повернули до складу ПАРЄ. Українські представники звернулася до влади з проханням терміново розглянути питання припинення участі України в роботі ПАРЄ та питання про подальшу участь України в органах Ради Європи.



Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу

Керівник МЗС України Павло Клімкін заявив, що Верховній Раді доцільно відкликати запрошення для Асамблеї надсилати спостерігачів на парламентських виборах в Україні. Спікер Андрій Парубій наголосив: "Ми не можемо допустити, щоб на українських парламентських виборах були представники країни-агресора, щоб вони судили і визначали демократичність українських виборів".

1 липня парламентський комітет із закордонних справ рекомендував Верховній Раді призупинити участь постійної делегації в роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії та відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори 21 липня. 2 липня Парубій підписав лист з відповідним змістом до президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є.