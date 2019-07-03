17:56
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Делегація ПАРЄ достроково покидає Україну

      119 Читать новость на русском
      Відносини України та ПАРЄ – напружені
      Відносини України та ПАРЄ – напружені / Ілюстративне фото

      Європейські парламентарі перебували в Україні з метою оцінки передвиборчої ситуації, пов'язаної із виборами до Верховної Ради. Та вирішили достроково припинити роботу і поїхати геть з України – через рішення українського парламенту відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня.

      "Передвиборна делегація вирішила достроково припинити свою діяльність", – мовиться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті ПАРЄ в середу, 3 липня.

      Читайте також: У ПАРЄ заявили, що Україна зобов'язана запросити спостерігачів Асамблеї на вибори

      Члени делегації ПАРЄ зустрілися із представниками низки партій, що беруть участь у виборах, а також з представниками громадських організацій, ЗМІ, працівниками спостережної місії ОБСЄ й дипломатами у Києві. І після усіх цих консультацій ухвалила рішення припинити роботу.

      Що відомо про делегацію ПАРЄ в Україні? У складі місії – виконувач обов'язків голови делегації Март ван де Вен з Нідерландів та парламентарі: Олександр Поцей з Польщі, Марко Ніколіні із Сан-Марино та Нагіф Хамзаєв з Азербайджану. Делегація перебувала в Києві 2 і 3 липня 2019 року, щоб оцінити "передвиборчий клімат напередодні дострокових парламентських виборів в Україні, запланованих на 21 липня".

      Чому виникла напруженість у стосунках України та ПАРЄ? 

      У ніч на 25 червня євродепутати більшістю голосів проголосували за те, щоб Російську Федерацію без жодних обмежень та стягнень повернули до складу ПАРЄ. Українські представники звернулася до влади з проханням терміново розглянути питання припинення участі України в роботі ПАРЄ та питання про подальшу участь України в органах Ради Європи.

      ПАРЄ
      Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу

      Керівник МЗС України Павло Клімкін заявив, що Верховній Раді доцільно відкликати запрошення для Асамблеї надсилати спостерігачів на парламентських виборах в Україні. Спікер Андрій Парубій наголосив: "Ми не можемо допустити, щоб на українських парламентських виборах були представники країни-агресора, щоб вони судили і визначали демократичність українських виборів".

      1 липня парламентський комітет із закордонних справ рекомендував Верховній Раді призупинити участь постійної делегації в роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії та відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори 21 липня. 2 липня Парубій підписав лист з відповідним змістом до президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є. 

      blog_ava
      Українські мати: лайся красиво (18+)
      сьогодні
      24320
      Теги: ПАРЄ Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи буде новий парламент протистояти Медведчуку
      сьогодні , 17:30 Чи буде новий парламент протистояти Медведчуку
      Олександра Дрік 139
      Добыча газа в Украине показывает стабильный рост
      сьогодні , 17:00 Добыча газа в Украине показывает стабильный рост
      Злой Одессит 548
      У федерації є люди, які шкодують, що ми потрапили на Олімпіаду, – могулістка Тетяна Петрова
      сьогодні , 16:30 У федерації є люди, які шкодують, що ми потрапили на Олімпіаду, – могулістка Тетяна Петрова
      Станіслав Безушко 399
      Будь як Гватемала: чим закінчується, коли політика перетворюється на шоу
      сьогодні , 16:05 Будь як Гватемала: чим закінчується, коли політика перетворюється на шоу
      Інститут Просвіти 654
      Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      сьогодні , 14:35 Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      3613
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук