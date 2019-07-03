У ПАРЄ заявили, що Україна зобов'язана запросити спостерігачів Асамблеї на вибори

Очільник Верховної Ради Андрій Парубій скасував офіційні запрошення для делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи на парламентські вибори в Україні. У ПАРЄ вважають, що Україна зобов'язана щороку запрошувати спостерігачів для моніторингу виборчих кампаній.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є шкодує, що Верховна рада України вирішила відкликати запрошення для спостерігачів від ПАРЄ для моніторингу виборчих кампаній.

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Ліліан Морі Паск'є нагадала, що ПАРЄ мала тривалу практику співпраці з Україною у спостереженні за виборами, починаючи з 1994 року, що створило можливість "істотно поліпшити" нормативно-правову базу та виборчі практики в Україні.

Президент ПАРЄ заявила про готовність обговорити і поліпшити відносини між Асамблеєю, Верховною радою та делегацією ПАРЄ.

Чому спостерігачів ПАРЄ не допускають до виборів в Україні?

Через те, що в міжнародну організацію повернули Росію. Так, в ніч на 25 червня євродепутати більшістю голосів проголосували за те, щоб Російську Федерацію без жодних обмежень та стягнень повернули до складу ПАРЄ.

Тим часом: Повернення Росії до ПАРЄ: країна-агресор вже сплатила внесок до бюджету організації

П’ять років Росія не мала права голосу в ПАРЄ, її відсторонили через анексію українського Криму у 2014 році. Увесь цей час потужне проросійське лобі намагалось повернути країну-агресора в організацію, проте Україна блокувала ці спроби. Врешті, на 5 рік війни на Донбасі і втрати Криму Росії вдалось повернутись в ПАРЄ.



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Українська делегація в ПАРЄ висловила своє розчарування та оголосила демарш.

Так, депутати відразу покинули залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.