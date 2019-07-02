Повернення Росії до ПАРЄ: країна-агресор вже сплатила внесок до бюджету організації

Після повернення до складу Парламентської асамблеї Ради Європи Росія відновила фінансові свої фінансові внески до бюджету Ради Європи. Так, за 2019 рік РФ вже заплатила 33 мільйони євро.

Після втрати голосу в міжнародній організації Росія відмовилася сплачувати щорічні внески до ПАРЄ. Так, за 5 років у країни набіг чималий борг перед нею. Проте країну-агресора повернули до ПАРЄ без зобов’язань щодо повернення коштів. Про те, що кошти за 2019 рік вже внесені ТСН повідомили у прес-службі ПАРЄ.

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Підтверджую вам, що Росія внесла свій внесок до бюджету Ради Європи,

– сказав речник Даніель Хольтген.

Як Росію повернули до ПАРЄ?

Більшістю голосів євродепутатів в ніч на 25 червня. Так, країну-агресора повернули не зважаючи на те, що у березні минула 5 річниця анексії українського Криму і вже стільки ж триває війна на Донбасі.

Проти повернення Росії до ПАРЄ проголосували повним складом лише делегації України та Грузії.



Хто голосував за повернення Росії до ПАРЄ: список країн

Чому Росію взагалі виключали з ПАРЄ?

Через її агресію стосовно України. Зокрема, – через анексію Криму. П’ять років російські лобісти намагалися повернути країну в ПАРЄ, проте Україна блокувала ці спроби. Тепер же російська делегація може, як нічого й не було, брати участь у засіданнях і голосувати.