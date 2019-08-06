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      У Зеленського розповіли, як Україна працюватиме з Росією у ПАРЄ

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      У Зеленського розповіли, як Україна працюватиме з Росією у ПАРЄ
      У Зеленського розповіли, як Україна працюватиме з Росією у ПАРЄ / Колаж 24 каналу

      У партії "Слуга народу" наголосили, що необхідно просувати інтереси України у Парламентській асамблеї Ради Європи, не зважаючи на те, що там бере участь і Російська Федерація.

      Про це заявив депутат від президентської партії, дипломат Богдан Яременко, передає "Інтерфакс-Україна".

      Актуально! Які шанси повторного виключення Росії з ПАРЄ: думка експерта

      Яременко наголосив, що ПАРЄ – це той майданчик, де можна і треба домовлятися. "ПАРЄ – організація парламентів. Там немає якоїсь однієї установки – йди, домовляйся, йди говори. У тебе завжди будуть перемоги і поразки. В одних випадках тебе підтримуватимуть, в інших – ти десь не дотягнеш", – додав він.

      Наше завдання – не у виключенні Росії, а пропонування своїх позицій, просування тих резолюцій, які відповідають інтересам України. Ми на цьому і зосередимося. Це можна робити і з Росією (делегацією РФ в ПАРЄ, – 24 канал), і без Росії,
      – заявив він.

      Яременко відповів, що Рада Європи "поставила під сумнів відданість принципам", і висловив жаль, що українську позицію підтримує невелика кількість держав. "Але ми маємо адаптуватися до ситуації та шукати спосіб просувати свої інтереси. Наш інтерес – не у виключенні Росії, а в консолідації підтримки навколо наших поглядів. Ось цим і займаємося", – зазначив Яременко.

      Які країни проголосували за повернення Росії в ПАРЄ
      Які країни проголосували за повернення Росії в ПАРЄ

      За його словами, Україні потрібна Асамблея, оскільки вона встановлює стандарти у сфері прав людини, які потрібно запроваджувати в Україні.

      Нова чи стара делегація братиме участь в ПАРЄ?

      Яременко також додав, що наразі не вирішено, яка саме делегація – парламенту попереднього скликання чи нового – братиме участь в осінній сесії ПАРЄ.

      Ми можемо підтвердити повноваження старої делегації на осінню сесію або сформувати нову. Адже попередня делегація має посади в комітетах, тому їй деякі питання вирішувати легше, ніж новій. Якщо будуть важливі питання і буде доцільно, щоб брала участь стара делегація, я думаю, що ми можемо собі дозволити залишити її. Якщо ж не буде цих питань, звісно, потрібно, щоб швидше виступала нова, вчилася, боролася за місця,
      – сказав дипломат.

      Зазначимо, що напередодні глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл наголосив на тому, що необхідно переглянути повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи через масові протести, зокрема затримання та побиття демонстрантів у Москві.

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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