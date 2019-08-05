Які шанси повторного виключення Росії з ПАРЄ: думка експерта

Великобританіяя пропонує переглянути рішення щодо повернення Росії в ПАРЄ у зв’язку з порушенням прав людини. Втім, така позиція не матиме наслідків. Максимум лунатимуть заяви про обмеження повноважень делегації Росії при певних голосуваннях.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Повернення Росії в ПАРЄ – велика помилка Європи: повелися на можливі економічні дивіденди – сплату членських внесків, які Москва відмовлялася вносити. В результаті опинилися перед проблемою, що Росія не збирається виконувати взятих на себе зобов’язань. В Москві правоохоронці жорстко придушили акції протесту,

– говорить Дмитро Снєгирьов.

Експерт зауважує: європейські країни – учасниці ПАРЄ – зробили все можливе, щоб повернути Росію в організацію. На думку Європи, таким чином легше контролювати дії Москви. І можна буде стримати агресію Путіна щодо подальшої військової ескалації в Україні. Тактика м’якої сили.

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"Як тільки Росію повернули, Москва заявила, що питання сплати внесків не на порядку денному. Країни Європи знову наразилися на шантаж Росії. Більше того, РФ хоче використовувати європейські інституції для посилення свого впливу в Європі", – підкреслює Снєгирьов.

За його словами, заяви окремих європейських політиків про скасування антиросійських санкцій підтверджують це. Кремль використає ПАРЄ для розпаду єдності Європи в російському питанні. І в цьому великий прорахунок Європи.

Європа розуміє, що є зростання впливу Росії в ПАРЄ, загрози, але змушена з ними рахуватися. Щоб виключити Росію з ПАРЄ, потрібна єдність європейських країн. На жаль, її немає. Великобританія сама цю функцію не виконає,

– переконаний Дмитро Снєгирьов.

Чому Росію повернули в ПАРЄ?25 червня 2019 року більшість євродепутатів проголосували за ухвалення резолюції, що передбачала зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За це висловились 118 депутатів, 62 були проти, 10 – утримались. Росія п’ять років не брала участі у засіданнях ПАРЄ. Її позбавили права голосу у 2014 році через анексію Криму та відкриту агресію проти України. Увесь цей час російська делегація не платила організації обов’язкових внесків.



Глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл заявив, що необхідно переглянути повернення Росії до ПАРЄ через затримання та побиття демонстрантів у Москві під час протестів наприкінці липня – початку серпня. "Лише кілька тижнів тому ПАРЄ проголосувала за відновлення прав Федерації, але вже зрозуміло, що Росія не має наміру виконувати свої зобов'язання і підкорятися стандартам ПАРЄ", – заявив Роджер Гейл.



Хто голосував за повернення Росії до ПАРЄ / інфографіка 24 каналу