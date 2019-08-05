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      Каковы шансы повторного исключения России из ПАСЕ: мнение эксперта

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      В Великобритании предлагают пересмотреть решение о возвращении России в ПАСЕ
      В Великобритании предлагают пересмотреть решение о возвращении России в ПАСЕ / gettyimages.com

      Великобритания предлагает пересмотреть решение о возвращении России в ПАСЕ в связи с нарушением прав человека. Впрочем, такая позиция не будет иметь последствий. Максимум будут звучать заявления об ограничении полномочий делегации России при определенных голосованиях.

      Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      Возвращение России в ПАСЕ – большая ошибка Европы: повелись на возможные экономические дивиденды – уплату членских взносов, которые Москва отказывалась вносить. В результате оказались перед проблемой, что Россия не собирается выполнять взятые на себя обязательства. В Москве правоохранители жестко подавили акции протеста,
      – говорит Дмитрий Снегирев.

      Эксперт замечает: европейские страны – участницы ПАСЕ – сделали все возможное, чтобы вернуть Россию в организацию. По мнению Европы, таким образом легче контролировать действия Москвы. И можно будет сдержать агрессию Путина относительно дальнейшей военной эскалации в Украине. Тактика мягкой силы.

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      "Как только Россию вернули, Москва заявила, что вопрос уплаты взносов не на повестке дня. Страны Европы снова натолкнулись на шантаж России. Более того, РФ хочет использовать европейские институты для усиления своего влияния в Европе", – подчеркивает Снегирев.

      По его словам, заявления отдельных европейских политиков об отмене антироссийских санкций подтверждают это. Кремль использует ПАСЕ для распада единства Европы в российском вопросе. И в этом большой просчет Европы.

      Европа понимает, что есть рост влияния России в ПАСЕ, угрозы, но вынуждена с ними считаться. Чтобы исключить Россию из ПАСЕ, нужно единство европейских стран. К сожалению, его нет. Великобритания сама эту функцию не выполнит,
      – убежден Дмитрий Снегирев.

      Почему Россию вернули в ПАСЕ?25 июня 2019 года большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, которая предусматривала изменение санкционного режима и возвращение России к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. За это высказались 118 депутатов, 62 были против, 10 – воздержались. Россия пять лет не принимала участия в заседаниях ПАСЕ. Ее лишили права голоса в 2014 году из-за аннексии Крыма и открытой агрессии против Украины. Все это время российская делегация не платила организации обязательные взносы.

      Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл заявил, что необходимо пересмотреть возвращение России в ПАСЕ из-за задержания и избиения демонстрантов в Москве во время протестов в конце июля – начале августа. "Только несколько недель назад ПАСЕ проголосовала за восстановление прав Федерации, но уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ", – заявил Роджер Гейл.

      Росія ПАРЄ
      Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ / инфографика 24 канала

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      8 августа
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Санкции ПАСЕ
      Источник: 24 канал
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