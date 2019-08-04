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      Украина переплатила 84 тысячи евро ПАСЕ, чтобы не допустить возвращения России, – Кулеба

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      Дмитрий Кулеба
      Дмитрий Кулеба / DW

      Увеличенной суммой ежемесячных взносов Украины пыталась компенсировать отсутствие российских выплат. Однако, несмотря на призывы к другим евродепутатам поступить так же, Украину не поддержала ни одна другая страна-участница Ассамблеи.

      Вместо 316 тысяч государство заплатило 400 тысяч евро, чтобы в конце концов убедить Ассамблею не возвращать Россию в Совет Европы. Об этом рассказал посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "Цензору".

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      По его словам, Украина призвала и другие страны платить больше, однако никто не прислушался.

      Это была целенаправленная политика генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост,  блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шагу Украины,
      – добавил Кулеба.

      Однако, посол уверен, что Украина все же поступила правильно, когда увеличила свои выплаты организации.

      "Наша совесть чиста. Потому что, когда в процессе дискуссии нас пытались упрекнуть, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает для решения кризиса, то мы говорили: извините, мы сделали очень нетипичный, беспрецедентный для нас шаг. Потому что 400 тысяч – это очень большая сумма на самом деле. И тогда говорили: все, Украина, вопросов нет, вы действительно сделали то, что могли", – отметил постпред.

      Что касается последующих выплат Украины, то Кулеба отметил: прекращать их не стоит. Но и причин для чрезмерной щедрости он тоже не видит.

      "Мы должны придерживаться своих юридических обязательств, платить те деньги, которые мы должны платить. Но аукцион щедрости закончился, я не вижу для него больше никаких оснований. Поэтому теперь я бы хотел от Совета Европы брать больше, чем ей давать. Не только в финансовом, но и в политическом смысле", – пояснил дипломат.

      Как Россию вернули в ПАСЕ?

      Большинством голосов евродепутатов. Они 25 июня проголосовали за принятие резолюции, которая предусматривала смену санкционного режима и возвращение России к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. За это высказались 118 депутатов, 62 были против, 10 – воздержались.

      До этого Россия 5 лет не принимала участия в заседаниях ПАСЕ. Ее лишили права голоса в 2014 году из-за аннексии Крыма и открытой агрессии против Украины. Все это время российская делегация не платила организации обязательные взносы.

      ПАРЄ повернення Росії голосування країни
      Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: инфографика 24 канала

      blog_ava
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      8 августа
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России ПАСЕ МИД Украины
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