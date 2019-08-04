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      Україна переплатила 84 тисячі євро ПАРЄ, аби не допустити повернення Росії, – Кулеба

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      Дмитро Кулеба
      Дмитро Кулеба / DW

      Збільшеною сумою щомісячних внесків Україна намагалася компенсувати відсутність російських виплат. Проте, попри заклики до інших євродепутатів вчинити так само, Україну не підтримала жодна інша країна-учасниця Асамблеї.

      Замість 316 тисяч держава заплатила 400 тисяч євро, аби зрештою переконати Асамблею не повертати Росію до Ради Європи. Про це розповів посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Цензору".

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      За його словами, Україна закликала й інші країни платити більше, проте ніхто не дослухався.

      Це була цілеспрямована політика генерального секретаря Ради Європи Торбйона Ягланда, який вже покидає пост, – блокувати будь-які ініціативи, пов'язані з компенсацією, бажанням або намірами інших країн повторити, наслідувати крок України,
      – додав Кулеба.

      Однак, посол впевнений, що Україна все ж вчинила правильно, коли збільшила свої виплати організації.

      "Наша совість чиста. Тому що, коли в процесі дискусії нам намагалися закинути, що Україна постійно щось просить і ніколи сама нічого не дає для вирішення кризи, то ми казали: вибачте, ми зробили дуже нетиповий, безпрецедентний для нас крок. Тому що 400 тисяч – це дуже велика сума насправді. І тоді говорили: все, Україно, питань немає, ви дійсно зробили те, що могли", – зазначив постпред.

      Що ж до наступних виплат України, то Кулеба наголосив: припиняти їх не варто. Але й причин для надмірної щедрості він теж не бачить.

      "Ми повинні дотримуватися своїх юридичних зобов'язань, платити ті гроші, які ми повинні платити. Але аукціон щедрості закінчився, я не бачу для нього більше жодних підстав. Тому тепер я б хотів від Ради Європи брати більше, ніж їй давати. Не тільки у фінансовому, а й в політичному сенсі", – пояснив дипломат.

      Як Росію повернули до ПАРЄ?

      Більшістю голосів євродепутатів. Вони 25 червня проголосували за ухвалення резолюції, що передбачала зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За це висловились 118 депутатів, 62 були проти, 10 – утримались.

      До цього Росія 5 років не брала участі у засіданнях ПАРЄ. Її позбавили права голосу у 2014 році через анексію Криму та відкриту агресію проти України. Увесь цей час російська делегація не платила організації обов’язкових внесків.

      ПАРЄ повернення Росії голосування країни
      Хто голосував за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ МЗС України Новини Росії Україна – Росія
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