Україна переплатила 84 тисячі євро ПАРЄ, аби не допустити повернення Росії, – Кулеба

Збільшеною сумою щомісячних внесків Україна намагалася компенсувати відсутність російських виплат. Проте, попри заклики до інших євродепутатів вчинити так само, Україну не підтримала жодна інша країна-учасниця Асамблеї.

Замість 316 тисяч держава заплатила 400 тисяч євро, аби зрештою переконати Асамблею не повертати Росію до Ради Європи. Про це розповів посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Цензору".

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За його словами, Україна закликала й інші країни платити більше, проте ніхто не дослухався.

Це була цілеспрямована політика генерального секретаря Ради Європи Торбйона Ягланда, який вже покидає пост, – блокувати будь-які ініціативи, пов'язані з компенсацією, бажанням або намірами інших країн повторити, наслідувати крок України,

– додав Кулеба.

Однак, посол впевнений, що Україна все ж вчинила правильно, коли збільшила свої виплати організації.

"Наша совість чиста. Тому що, коли в процесі дискусії нам намагалися закинути, що Україна постійно щось просить і ніколи сама нічого не дає для вирішення кризи, то ми казали: вибачте, ми зробили дуже нетиповий, безпрецедентний для нас крок. Тому що 400 тисяч – це дуже велика сума насправді. І тоді говорили: все, Україно, питань немає, ви дійсно зробили те, що могли", – зазначив постпред.

Що ж до наступних виплат України, то Кулеба наголосив: припиняти їх не варто. Але й причин для надмірної щедрості він теж не бачить.

"Ми повинні дотримуватися своїх юридичних зобов'язань, платити ті гроші, які ми повинні платити. Але аукціон щедрості закінчився, я не бачу для нього більше жодних підстав. Тому тепер я б хотів від Ради Європи брати більше, ніж їй давати. Не тільки у фінансовому, а й в політичному сенсі", – пояснив дипломат.

Як Росію повернули до ПАРЄ?

Більшістю голосів євродепутатів. Вони 25 червня проголосували за ухвалення резолюції, що передбачала зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За це висловились 118 депутатів, 62 були проти, 10 – утримались.

До цього Росія 5 років не брала участі у засіданнях ПАРЄ. Її позбавили права голосу у 2014 році через анексію Криму та відкриту агресію проти України. Увесь цей час російська делегація не платила організації обов’язкових внесків.



Хто голосував за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу