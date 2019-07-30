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      Відкликаний посол України досі не повернувся в Раду Європи, – Клімкін

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Постійного представника української сторони в Раді Європи Дмитра Кулебу понад місяць тому офіційний Київ відкликав для консультацій. Це відбулося відразу після повернення Росії до ПАРЄ.

      Відкликання посла було своєрідною формою демаршу України. Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю Укрінформу.

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      До Страсбурга Кулеба не повернувся. Йшлося про те, що до літньої паузи наш посол туди не повертається,
      – зазначив він.

      Також Клімкін пояснив, для чого посла у Раді Європи повернули в Україну. За його словами, окрім показового кроку, це був ще й стратегічно важливий хід.

      "Ми відкликали його для того, щоб порадитися – які кроки нам потрібно здійснювати далі стосовно і ПАРЄ, й Ради Європи, яким чином обмежити здатність Росії гібридно впливати. Тому це був одночасно і демарш, і реальна можливість тут, у Києві, попрацювати над послідовною стратегією подальших кроків", – пояснив Клімкін.

      Коли Україна відкликала свого посла зі Страсбурга? 25 червня, тобто відразу після голосування євродепутатів за повернення Росії до складу ПАРЄ. Водночас, МЗС відразу повідомило, що Україна не назавжди покидає ПАРЄ, бо не хоче "віддавати Раду Європи на поталу Росії та її друзям".

      Як Росію повернули до ПАРЄ? Більшістю голосів євродепутатів. Вони проголосували за ухвалення резолюції, що передбачала зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За це висловились 118 депутатів, 62 були проти, 10 – утримались.

      ПАРЄ голосування Європа Росія повернення Росії до ПАРЄ
      Які країни голосували за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу

      До цього Росія 5 років не брала участі у засіданнях ПАРЄ. Її позбавили права голосу у 2014 році через анексію Криму та відкриту агресію проти України. Увесь цей час російська делегація не платила організації обов’язкових внесків.

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Павло Клімкін МЗС України Україна – Росія
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