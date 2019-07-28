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      Клімкін звернувся до ПАРЄ через жорстокість на протестах у Москві

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      Клімкін закликав ПАРЄ відреагувати на жорстокі затримання у Росії
      Клімкін закликав ПАРЄ відреагувати на жорстокі затримання у Росії / Getty Images

      Деякі європейські політики аргументували повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи турботою про російське громадянське суспільство.

      Натомість жорстокість проти протестувальників у Росії лише зростає, про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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      Він також зазначив, що дуже хочеться почути думку прихильників повернення Росії до ПАРЄ після масових арештів, коли більшу частину представників цього громадянського суспільства кинули за грати.

      З кожним роком під час протестів у Москві затримують все більше людей, роблять це чим далі, тим жорстокіше і масштабніше. Страшна російська реальність і арифметика. Мабуть, скоро посадять пів-Москви,
      – написав він.

      У Москві 27 липня затримали 1127 протестувальників. Поліція жорстко зачищала центральні вулиці російської столиці від активістів. В декого поламані ноги, у багатьох – розбиті голови. 

      Чому у Москві люди вийшли на протести?Акцію біля московської мерії 27 липня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці.

      Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах: виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.

      Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

      25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10. 26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадуються будь-які санкції.

      Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.

      Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.


      Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу
       

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики ПАРЄ Павло Клімкін Протести
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