"Рятувалися від іга": протестувальники у Москві переховувалися від поліції у церкві – відео

Людей пустили до Храму Косми і Даміана у Шубіні. Деякі протестувальники перелазили через огорожу біля церкви, аби врятуватися від правоохоронців.

У Москві 27 липня затримали 1127 протестувальників. Люди вийшли на несанкціоновану акцію через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. Поліція жорстко зачищала центральні вулиці російської столиці від активістів. В декого поламані ноги, у багатьох – розбиті голови.

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Після того, як Тверська вулиця була взята силовиками під контроль, учасники акції розійшлися по центру Москви. Так, після витіснення поліцією, частина демонстрантів опинилася в Столешниковому провулку, поруч із пам'ятником Юрію Довгорукому. Дехто сховався в розташованому там же Храмі Косми і Даміана у Шубіні. Місцеві священнослужителі пустили людей у храм і помолилися разом із протестувальниками за мир.

Ієромонах Іоанн, який прихистив демонстрантів у храмі, розповів, що приймати усіх охочих — це його обов'язок.

Хтось прийшов до нас, тому що йому просто було страшно. Хтось боявся, що його затримають. Люди проходили і через ворота, а хтось, напевно, і перестрибнув через церковний паркан. Але для нас все це не так важливо. Людина приходить в храм і завжди має право на те, щоб його прийняли з любов'ю. Незалежно від політичних поглядів,

– розповів ієромонах Іоанн.

Користувач Facebook Андрій Борженко оприлюднив фото і відео того, як люди втікали до церкви від поліції.

"Згідно зі старою традицією, люди рятуються від іга в церкві", – зіронізував він.

Що таке іго? Система владарювання над завойованими землями. Вона мала на меті регулярну експлуатацію завойованої країни шляхом різних поборів і грабіжницьких набігів.

Цікаво! Під час Революції Гідності прихистком для мирних мітингувальників став Михайлівський Золотоверхий собор. Спочатку в його стінах рятувалася низка студентів піл час розгону 30 листопада 2013 року. В іншу страшну ніч "зачистки" Євромайдану у храмі почали бити в дзвони тривогу. Також у соборі був влаштований своєрідний лікарняний корпус.

Чому у Москві люди вийшли на протести?

Акцію біля московської мерії 27 липня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці.



Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Основною причиною відмов був брак у підписних листах: виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.