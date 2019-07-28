12:54
28 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, 27 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      "Рятувалися від іга": протестувальники у Москві переховувалися від поліції у церкві – відео

      1215 Читать новость на русском
      За огорожею церкви – російські правоохоронці
      За огорожею церкви – російські правоохоронці / Фото із соцмереж

      Людей пустили до Храму Косми і Даміана у Шубіні. Деякі протестувальники перелазили через огорожу біля церкви, аби врятуватися від правоохоронців.

      У Москві 27 липня затримали 1127 протестувальників. Люди вийшли на несанкціоновану акцію через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. Поліція жорстко зачищала центральні вулиці російської столиці від активістів. В декого поламані ноги, у багатьох – розбиті голови.

      До теми: У Москві влаштували масштабний рейд проти опозиції

      Після того, як Тверська вулиця була взята силовиками під контроль, учасники акції розійшлися по центру Москви. Так, після витіснення поліцією, частина демонстрантів опинилася в Столешниковому провулку, поруч із пам'ятником Юрію Довгорукому. Дехто сховався в розташованому там же Храмі Косми і Даміана у Шубіні. Місцеві священнослужителі пустили людей у храм і помолилися разом із протестувальниками за мир.

      Ієромонах Іоанн, який прихистив демонстрантів у храмі, розповів, що приймати усіх охочих — це його обов'язок.

      Хтось прийшов до нас, тому що йому просто було страшно. Хтось боявся, що його затримають. Люди проходили і через ворота, а хтось, напевно, і перестрибнув через церковний паркан. Але для нас все це не так важливо. Людина приходить в храм і завжди має право на те, щоб його прийняли з любов'ю. Незалежно від політичних поглядів,
      – розповів ієромонах Іоанн.

      Користувач Facebook Андрій Борженко оприлюднив фото і відео того, як люди втікали до церкви від поліції.

      "Згідно зі старою традицією, люди рятуються від іга в церкві", – зіронізував він.

      Що таке іго? Система владарювання над завойованими землями. Вона мала на меті регулярну експлуатацію завойованої країни шляхом різних поборів і грабіжницьких набігів.

      Цікаво! Під час Революції Гідності прихистком для мирних мітингувальників став Михайлівський Золотоверхий собор. Спочатку в його стінах рятувалася низка студентів піл час розгону 30 листопада 2013 року. В іншу страшну ніч "зачистки" Євромайдану у храмі почали бити в дзвони тривогу. Також у соборі був влаштований своєрідний лікарняний корпус.

      Чому у Москві люди вийшли на протести?

      Акцію біля московської мерії 27 липня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці.

      Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах: виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.

      blog_ava
      День ангела Володимира: привітання зі святом у прозі та віршах
      сьогодні
      12649
      Теги: Новини Росії Протести Новини політики Москва Релігія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Створення Ради з питань свободи слова: починаємо відлік до цензури у ЗМІ?
      сьогодні , 12:13 Створення Ради з питань свободи слова: починаємо відлік до цензури у ЗМІ?
      Ольга Бродська 205
      Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
      сьогодні , 10:48 Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
      695
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні , 09:35 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      Андрій Шляхтін 10100
      Лживый образ Украины и украинцев: как советские фильмы работают на российскую пропаганду
      сьогодні , 08:54 Лживый образ Украины и украинцев: как советские фильмы работают на российскую пропаганду
      Максим Мирович 2029
      1031 рік з Дня Хрещення Київської Русі: дата і програма святкувань
      сьогодні , 06:30 1031 рік з Дня Хрещення Київської Русі: дата і програма святкувань
      2914
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук