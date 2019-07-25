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      У Москві влаштували масштабний рейд проти опозиції

      824 Читать новость на русском
      У Москві арештували активістів та опозиціонерів
      У Москві арештували активістів та опозиціонерів / facebook.com/yashin.ilya

      У Москві пройшли масштабні обшуки кандидатів у депутати до місцевих рад та опозиційних активістів. Відбулося це вночі з 24 на 25 липня.

      Напередодні російські силовики відкрили низку кримінальних проваджень, написав на своїй сторінці у Facebook місцевий політик Ілья Яшин.

      Читайте також: У Москві знову тисячні протести через вибори: фото та відео

      Після відкриття проваджень за декілька годин до людей почали вдиратися оперативники.

      Зранку затримали і лідера опозиції Алєксєя Навального. ОМОН чекав на політика прямісінько під під"їздом його будинку. А все через те, що Навальний закликав прихильників провести мітинг за "вільні вибори в Москві". Силовики назвали такі акції несанкціонованими і посадили опозиціонера за ґрати на місяць.

      Активісти ж попри це закликають людей все ж приходити на протест, якщо до вихідних затриманих не відпустять. 

       

      blog_ava
      Затримання судна NEYMA: з'явилась реакція ООН
      25 липня
      20308
      Теги: Новини Росії Москва Олексій Навальний Арешт Навального Протести
      Джерело: 24 канал
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