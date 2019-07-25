У Москві влаштували масштабний рейд проти опозиції

У Москві пройшли масштабні обшуки кандидатів у депутати до місцевих рад та опозиційних активістів. Відбулося це вночі з 24 на 25 липня.

Напередодні російські силовики відкрили низку кримінальних проваджень, написав на своїй сторінці у Facebook місцевий політик Ілья Яшин.

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Після відкриття проваджень за декілька годин до людей почали вдиратися оперативники.

Зранку затримали і лідера опозиції Алєксєя Навального. ОМОН чекав на політика прямісінько під під"їздом його будинку. А все через те, що Навальний закликав прихильників провести мітинг за "вільні вибори в Москві". Силовики назвали такі акції несанкціонованими і посадили опозиціонера за ґрати на місяць.

Активісти ж попри це закликають людей все ж приходити на протест, якщо до вихідних затриманих не відпустять.