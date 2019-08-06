У Зеленского рассказали, как Украина будет работать с Россией в ПАСЕ

В партии "Слуга народа" подчеркнули, что необходимо продвигать интересы Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на то, что там участвует и Российская Федерация.

Об этом заявил депутат от президентской партии, дипломат Богдан Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

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Яременко отметил, что ПАСЕ – это та площадка, где можно и надо договариваться. "ПАСЕ – организация парламентов. Там нет какой-то одной установки – иди, договаривайся, иди говори. У тебя всегда будут победы и поражения. В одних случаях тебя будут поддерживать, в других – ты где-то не дотянешь", – добавил он.

Наша задача – не в исключении России, а предложении своих позиций, продвижении тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся. Это можно делать и с Россией (делегацией РФ в ПАСЕ, – 24 канал), и без России,

– заявил он.

Яременко ответил, что Совет Европы "поставил под сомнение преданность принципам", и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств. "Но мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес – не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся", – отметил Яременко.



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По его словам, Украине нужна Ассамблея, поскольку она устанавливает стандарты в сфере прав человека, которые нужно внедрять в Украине.

Новая или старая делегация будет участвовать в ПАСЕ?

Яременко также добавил, что пока не решено, какая именно делегация парламента –предыдущего созыва или нового – будет принимать участие в осенней сессии ПАСЕ.

Мы можем подтвердить полномочия старой делегации на осеннюю сессию или сформировать новую. Ведь предыдущая делегация имеет должности в комитетах, поэтому ей некоторые вопросы решать легче, чем новой. Если будут важные вопросы и будет целесообразно, чтобы участвовала старая делегация, я думаю, что мы можем позволить себе оставить ее. Если же не будет этих вопросов, конечно, нужно, чтобы быстрее выступала новая, училась, боролась за места,

– сказал дипломат.

Отметим, что накануне глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл отметил, что необходимо пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за массовых протестов, в частности задержания и избиения демонстрантов в Москве.