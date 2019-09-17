Объявлен новый состав делегации Украины в ПАСЕ: кто вошел

Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она будет состоять из 12 народных депутатов.

Народный избранник Алексей Гончаренко в своем фейсбуке рассказал, что из предыдущего состава делегации остался только он, Сергей Соболев и Юлия Левочкина.

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Больше всего представителей в делегации Украины в ПАСЕ от президентской партии "Слуга народа" – 7. Другие политсилы представлены в составе делегации лишь одним представителем.

Кто вошел в новый состав делегации Украины в ПАСЕ:

Марина Бардина, "Слуга народа"; Александр Мережко, "Слуга народа"; Мария Мезенцева, "Слуга народа"; Леся Забуранная, "Слуга народа"; Сергей Кальченко, "Слуга народа"; Елизавета Ясько, "Слуга народа"; Юлия Овчинникова. "Слуга народа"; Юлия Левочкина, ОПЗЖ Сергей Соболев, "Батькивщина"; Алексей Гончаренко, "Европейская Солидарность"; Леся Василенко, "Голос"; Дмитрий Лубинец, депутатская группа "За будущее".

Пока неизвестно, кто возглавит делегацию Украины в ПАСЕ. Главу между собой выбирают сами члены делегации.

Нынешняя осенняя сессия ПАСЕ начинается в начале октября. На заседании комитета по вопросам равенства и недискриминации будут рассматривать проект доклада по ситуации с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму.

Что такое ПАСЕ?Парламентская ассамблея Совета Европы – международный европейский консультационный орган, состоящий из парламентариев всех государств-членов.



Среди важных полномочий Ассамблеи – выборы Генерального секретаря СЕ и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.



ПАСЕ принимает заключения по проектам всех международных конвенций, разрабатываемых в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики, на них регулярно приглашают глав государств и правительств.

Почему делегации Украины в ПАСЕ будет сложно?

25 июня в Парламентскую ассамблею Совета Европы вернулась Россия. Большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, предусматривавшей изменение санкционного режима и возвращение России в ПАСЕ без ограничений права голоса. За это высказались 118 депутатов, 62 были против, 10 – воздержались.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за аннексии Крыма и открытой агрессии против Украины. Все это время украинская делегация делала все возможное, чтобы не допустить возврата страны-агрессора в ПАСЕ.

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Однако, после того как Россию таки вернули в ПАСЕ в 2019 году, делегация Украины сразу покинула зал заседаний и обратилась к Верховной Раде с призывом срочно рассмотреть вопрос о приостановке участия государства в работе Ассамблеи. Кроме того, представители делегации Украины обратились к президенту и МИД Украины, чтобы срочно выработать позицию относительно участия Украины как государства в Совете Европы.

После реванша России в ПАСЕ украинский парламент решил отозвать приглашение Ассамблеи, по которому приглашали наблюдателей на парламентские выборы 21 июля. После этого делегация ПАСЕ досрочно покинула Украину.

Теперь украинской делегации придется противостоять представителям России-агрессора, чтобы защищать национальные интересы.



Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: инфографика 24 канала