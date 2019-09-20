Новая делегация Украины в ПАСЕ: кто ее возглавил – имена

Делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы возглавила народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Ее заместителями стали нардепы от "Батькивщины" и "Голоса".

Решение о руководящем составе было принято на учредительном собрании делегации, передает УНИАН. За пост главы представительства Украины в ПАСЕ с Ясько боролась другая "служанка народа" – Мария Мезенцева.

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Отметим, что состав делегации был известен чуть раньше.

Кто вошел в новый состав делегации Украины в ПАСЕ:

Марина Бардина, "Слуга народа"; Александр Мережко, "Слуга народа"; Мария Мезенцева, "Слуга народа"; Леся Забуранная, "Слуга народа"; Сергей Кальченко, "Слуга народа"; Елизавета Ясько, "Слуга народа"; Юлия Овчинникова, "Слуга народа"; Юлия Левочкина, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Сергей Соболев, "Батькивщина"; Алексей Гончаренко, "Европейская Солидарность"; Леся Василенко, "Голос"; Дмитрий Лубинец, депутатская группа "За будущее".

После обсуждения члены делегации рейтинговым голосованием избрали главой Ясько. Первым заместителем главы делегации стал представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, еще одним заместителем избран представитель "Голоса" Рустем Умеров.

Кто такая Елизавета Ясько?

Нардеп от "Слуги народа", эксперт по вопросам культуры, политолог. Ей 28 лет, она окончила философский факультет Киевского национального университета имени Шевченко.



Является членом швейцарской миротворческой инициативы Caux Initiative of Change. Первая украинка, которая закончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. Во время учебы в Оксфорде была президентом украинского общества Оксфордского университета. Основательница инициативы Yellow Blue Strategy. Член политической платформы "Европейская сотня".



Работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании. Елизавета Ясько

Что такое ПАСЕ?

Парламентская ассамблея Совета Европы – международный европейский консультационный орган, состоящий из парламентариев всех государств-членов.

Среди важных полномочий Ассамблеи – выборы Генерального секретаря СЕ и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.

ПАСЕ принимает заключения по проектам всех международных конвенций, разрабатываемых в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики, на них регулярно приглашают глав государств и правительств.