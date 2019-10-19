За ПАРЄ соромно, але прогинатися не збираємося, – Кулеба про подальшу долю України в Асамблеї

Чи поїде українська делегація на наступну сесію Парламентської асамблеї Ради Європи – наразі не відомо. Але у будь-якому випадку Україна здатна захищати свої інтереси і "не прогинатися під тиском партнерів".

Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, пише "Радіо Свобода".

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Дипломат не захотів прямо говорити, поїде чи не поїде Україна на ПАРЄ: "Давайте збережемо інтригу".

Я вам скажу, що відсутність української делегації на жовтневій сесії справила сильне враження на наших опонентів,

– при цьому зазначив міністр.

Також Кулеба розповів, що у Ризі на початку вересня низка країн утворили спільноту з умовною назвою "Балтія+". "Це група країн – три балтійські країни, плюс наразі Україна й Грузія, – які виступили проти повернення російської делегації до ПАРЄ в тому вигляді, в якому це відбулося".

Український віцепрем'єр зауважив, що ці країни домовилися координувати свої кроки надалі.

Це дуже перспективний формат, який може розширюватися. Він надсилає дуже чіткий сигнал усім тим, хто був переконаний, що вони можуть повернути Росію, а при цьому не буде ніяких наслідків,

– наголосив Дмитро Кулеба.

"Розвиток цього формату буде одним із пріоритетів України в Раді Європи", – підсумував урядовець.

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Окремо Кулеба зазначив, що чинне керівництво ПАРЄ довело організацію до стану, коли "за ПАРЄ стає соромно".