Генсек НАТО відвідає Україну: відома дата і мета візиту
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідає Україну з офіційним візитом 30-31 жовтня. Представники Альянсу планують відвідати Одесу та Київ.
У перший день делегація з Брюсселя прибуде в Одесу, де зустрінеться з кадетами, відвідає кораблі і ознайомиться з актуальною військовою ситуацією в Україні. Для Північноатлантичної ради будуть проведені спеціальні брифінги за участю міністра оборони і Кулеби.
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Візит в Одесу буде невипадковим. Це політичний сигнал підтримки Військово-морських сил України і також це сигнал про ту велику увагу, яку приділяє Альянс ситуації у Чорному морі,
– зазначив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.
Згодом редставники НАТО у Києві зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, головою Верховної ради Дмитро Разумковим і прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.
До речі, представництво НАТО в Україні підтримало формулу Штайнмаєра.
Всі новини про формулу Штайнмаєра – читайте за посиланням.
Що відомо про НАТО?Організація Північноатлантичного договору, також Північноатлантичний альянс або НАТО – міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 29 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. У відповідності до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів.
Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу
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