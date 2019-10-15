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      Генсек НАТО відвідає Україну: відома дата і мета візиту

      620 Читать новость на русском
      Єнс Столтенберг
      Єнс Столтенберг / censor.net.ua

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідає Україну з офіційним візитом 30-31 жовтня. Представники Альянсу планують відвідати Одесу та Київ.

      У перший день делегація з Брюсселя прибуде в Одесу, де зустрінеться з кадетами, відвідає кораблі і ознайомиться з актуальною військовою ситуацією в Україні. Для Північноатлантичної ради будуть проведені спеціальні брифінги за участю міністра оборони і Кулеби.

      Важливо: Парламентська асамблея НАТО ухвалила доповідь щодо України

      Візит в Одесу буде невипадковим. Це політичний сигнал підтримки Військово-морських сил України і також це сигнал про ту велику увагу, яку приділяє Альянс ситуації у Чорному морі,
      – зазначив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

      Згодом редставники НАТО у Києві зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, головою Верховної ради Дмитро Разумковим і прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

      До речі, представництво НАТО в Україні підтримало формулу Штайнмаєра.

      Всі новини про формулу Штайнмаєра – читайте за посиланням.

      Що відомо про НАТО?Організація Північноатлантичного договору, також Північноатлантичний альянс або НАТО – міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 29 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. У відповідності до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів.


      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг Дмитро Кулеба
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