Парламентська асамблея НАТО ухвалила доповідь щодо України

На Парламентській асамблеї НАТО 14 жовтня було ухвалено доповідь, у якій Канада надала глибокий аналіз ситуації на Донбасі, реформ та ситуації зі свободою слова.

Про це повідомив глава української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв на своїй фейсбук-сторінці.

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Сьогодні ухвалили доповідь по Україні. У ній наші канадські колеги зробили ґрунтовний та збалансований аналіз щодо російсько-української війни, економічних реформ, реформ у сфері оборони та безпеки, ситуації зі свободою слова,

– йдеться у повідомленні.

Чернєв зазначив, що українська делегація зі свого боку надала низку певних поправки щодо термінології та оновила інформацію про статус справ щодо реформ в Україні. Усі пропозиції внесені українцями були враховані.

Під час обговорення Україну підтримали такі країни, як:

Литва;

США;

Грузія;

Туреччина.

Крім цього представники української делегації внесли важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапештського меморандуму до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння.

До слова, доповідь щодо ситуації в Україні учасникам засідання Парламентської асамблеї НАТО презентувала сенаторка із Канади Джейн Корді. Повний текст доповіді можна знайти на сайті ПА НАТО.

Раніше парламентська асамблея НАТО відхилила суперечливу доповідь після зауважень делегації України.