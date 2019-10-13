Парламентська асамблея НАТО відхилила суперечливу доповідь після зауважень делегації України

У ПА НАТО на підставі низки зауважень висловлених українською делегацією відхилили доповідь щодо санкцій для країн агресорів на Комітеті з питань економіки та безпеки.

Водночас Парламентська асамблея НАТО відхилила резолюцію прийняту раніше на основі доповіді, повідомила на своїй фейсбук-сторінці народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

Важливо: Родини загиблих під час Революції Гідності та АТО киян отримають матеріальну допомогу

Безпрецедентна подія для ПА НАТО – на підставі зауважень української делегації до доповіді щодо санкцій на Комітеті з питань економіки та безпеки цю доповідь, як і резолюцію на її основі, було відхилено! Вітаю українську делегацію!

– написала вона.

Нардеп від "Слуги Народу" Єгор Чернєв на своїй фейсбук-сторінці також зазначив, що після виступів представників делегації України більшість країн-членів НАТО проголосували проти ухвалення доповіді.

Чернєв наголосив, що документ було складено в "тональності послаблення" санкцій проти країн-агресорів.

"Щойно відхилили найбільш спірну доповідь цьогорічної Парламентської асамблеї НАТО про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів! У цілому доповідь була в тональності послаблення і дуже точкового їх застосування. Що, звісно, нас не влаштовувало. Після нашого виступу більшість країн-членів НАТО проголосувало проти того, щоб прийняти доповідь. І це вперше за щонайменше 22 роки!" – написав він.

У Лондоні з 11 жовтня відбуваються щорічні збори Парламентської Асамблеї НАТО. Головними питаннями порядку денного зборів визначено розвиток подій в Україні і навколо неї, а також ситуація в Ірані та Афганістані.