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      Парламентська асамблея НАТО відхилила суперечливу доповідь після зауважень делегації України

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      Парламентська асамблея НАТО відхилила суперечливу доповідь після зауважень делегації України
      / Ivanna Klympush-Tsintsadze

      У ПА НАТО на підставі низки зауважень висловлених українською делегацією відхилили доповідь щодо санкцій для країн агресорів на Комітеті з питань економіки та безпеки.

      Водночас Парламентська асамблея НАТО відхилила резолюцію прийняту раніше на основі доповіді, повідомила на своїй фейсбук-сторінці народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

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      Безпрецедентна подія для ПА НАТО – на підставі зауважень української делегації до доповіді щодо санкцій на Комітеті з питань економіки та безпеки цю доповідь, як і резолюцію на її основі, було відхилено! Вітаю українську делегацію! 
      – написала вона.

      Нардеп від "Слуги Народу" Єгор Чернєв на своїй фейсбук-сторінці також зазначив, що після виступів представників делегації України більшість країн-членів НАТО проголосували проти ухвалення доповіді.

      Чернєв наголосив, що документ було складено в "тональності послаблення" санкцій проти країн-агресорів.

      "Щойно відхилили найбільш спірну доповідь цьогорічної Парламентської асамблеї НАТО про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів! У цілому доповідь була в тональності послаблення і дуже точкового їх застосування. Що, звісно, нас не влаштовувало. Після нашого виступу більшість країн-членів НАТО проголосувало проти того, щоб прийняти доповідь. І це вперше за щонайменше 22 роки!" – написав він.

      У Лондоні з 11 жовтня відбуваються щорічні збори Парламентської Асамблеї НАТО. Головними питаннями порядку денного зборів визначено розвиток подій в Україні і навколо неї, а також ситуація в Ірані та Афганістані.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики НАТО Санкції
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