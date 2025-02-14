Що відбувається з російськими танкерами

Станом на тепер, 94 зі 154 російських танкерів, що були внесені до санкційного списку, який затвердила адміністрація Байдена, зупинили транспортування нафти з Росії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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10 січня було затверджено нові санкції. Танкери, які потрапили до цього санкційного списку, поки ще працюють. Однак, є певні нюанси:

з 44 танкерів, які були завантажені після введення санкцій, 20 працюють виключно в Росії;

9 суден – займаються обслуговуванням проєктів на острові Сахалін (Далекий Схід Росії).

Після введення нових санкцій США, деякі країни відмовились "приймати" російські підсанкційні судна. Йдеться, зокрема, про країни, що співпрацювали з Росією. Серед країн, які відмовились прийняти вказані судна: