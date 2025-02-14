Что происходит с российскими танкерами

По состоянию на теперь, 94 из 154 российских танкеров, которые были внесены в санкционный список, утвержденный администрацией Байдена, остановили транспортировку нефти из России, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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10 января были утверждены новые санкции. Танкеры, которые попали в этот санкционный список, пока еще работают. Однако есть определенные нюансы:

из 44 танкеров, которые были загружены после введения санкций, 20 работают исключительно в России;

9 судов – занимаются обслуживанием проектов на острове Сахалин (Дальний Восток России).

После введения новых санкций США, некоторые страны отказались "принимать" российские подсанкционные суда. Речь идет, в частности, о странах, сотрудничавших с Россией.

Среди стран, которые отказались принять указанные суда: