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      Парламентская ассамблея НАТО отклонила противоречивый доклад после замечаний делегации Украины

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      Парламентская ассамблея НАТО
      Парламентская ассамблея НАТО / Ivanna Klympush-Tsintsadze

      В ПА НАТО на основании ряда замечаний высказанных украинской делегацией отклонили доклад о санкциях для стран агрессоров на Комитете по вопросам экономики и безопасности.

      В то же время Парламентская ассамблея НАТО отклонила резолюцию принятую ранее на основании доклада, сообщила на своей фейсбук-странице народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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      Беспрецедентное событие для ПА НАТО – на основании замечаний украинской делегации в докладе о санкции на Комитете по вопросам экономики и безопасности этот доклад, как и резолюцию на ее основе, было отклонено! Поздравляю украинскую делегацию!
      – написала она.

      Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев на своей фейсбук-странице также отметил, что после выступлений представителей делегации Украины большинство стран-членов НАТО проголосовали против принятия доклада.

      Чернев отметил, что документ был составлен в "тональности послабления" санкций против стран-агрессоров.

      "Только что отклонили наиболее спорный доклад нынешней Парламентской ассамблеи НАТО о применении экономических санкций против стран-агрессоров! В целом доклад был в тональности ослабление и очень точечного их применения. Что, конечно, нас не устраивало. После нашего выступления большинство стран-членов НАТО проголосовали против того, чтобы принять доклад. И это впервые за меньшей мере 22 года! " – написал он.

      В Лондоне с 11 октября проходят ежегодные сборы Парламентской Ассамблеи НАТО. Главными вопросами повестки дня собрания определено развитие событий в Украине и вокруг нее, а также ситуация в Иране и Афганистане.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: НАТО Новости Украины Новости политики Санкции
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