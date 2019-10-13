Парламентская ассамблея НАТО отклонила противоречивый доклад после замечаний делегации Украины

В ПА НАТО на основании ряда замечаний высказанных украинской делегацией отклонили доклад о санкциях для стран агрессоров на Комитете по вопросам экономики и безопасности.

В то же время Парламентская ассамблея НАТО отклонила резолюцию принятую ранее на основании доклада, сообщила на своей фейсбук-странице народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Важно: Семьи погибших во время Революции Достоинства и АТО киевлян получат материальную помощь

Беспрецедентное событие для ПА НАТО – на основании замечаний украинской делегации в докладе о санкции на Комитете по вопросам экономики и безопасности этот доклад, как и резолюцию на ее основе, было отклонено! Поздравляю украинскую делегацию!

– написала она.

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев на своей фейсбук-странице также отметил, что после выступлений представителей делегации Украины большинство стран-членов НАТО проголосовали против принятия доклада.

Чернев отметил, что документ был составлен в "тональности послабления" санкций против стран-агрессоров.

"Только что отклонили наиболее спорный доклад нынешней Парламентской ассамблеи НАТО о применении экономических санкций против стран-агрессоров! В целом доклад был в тональности ослабление и очень точечного их применения. Что, конечно, нас не устраивало. После нашего выступления большинство стран-членов НАТО проголосовали против того, чтобы принять доклад. И это впервые за меньшей мере 22 года! " – написал он.

В Лондоне с 11 октября проходят ежегодные сборы Парламентской Ассамблеи НАТО. Главными вопросами повестки дня собрания определено развитие событий в Украине и вокруг нее, а также ситуация в Иране и Афганистане.