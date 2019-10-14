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      Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад по Украине

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      Украинская делегация ПА НАТО
      Украинская делегация ПА НАТО / Егор Чернев

      На Парламентской ассамблеи НАТО 14 октября был принят доклад, в котором Канада предоставила глубокий анализ ситуации на Донбассе, реформ и ситуации со свободой слова.

      Об этом сообщил глава украинской делегации в Парламентской Ассамблеи НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев на своей фейсбук-странице.

      Важно: Когда НАТО приближается – радости мало: Путин в очередной раз помахал "ядерным палкой"

      Сегодня приняли доклад по Украине. В нем наши канадские коллеги сделали основательный и сбалансированный анализ по российско-украинской войне, экономическим реформам, реформам в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова,
      – говорится в сообщении.

      Чернев отметил, что украинская делегация со своей стороны предоставила ряд определенных поправки по терминологии и обновила информацию о статусе дел по реформам в Украине. Все предложения внесены Украинский были учтены.

      При обсуждении Украины поддержали такие страны, как:

      • Литва;
      • США;
      • Грузия;
      • Турция.

      Кроме этого представители украинской делегации внесли важный пункт по напоминание о невыполнении Будапештского меморандума докладу об угрозах распространения ядерного вооружения.

      К слову, доклад о ситуации в Украине участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО представила сенатор из Канады Джейн Корди. Полный текст доклада можно найти на сайте ПА НАТО.

      Ранее парламентская ассамблея НАТО отклонила противоречивый доклад после замечаний делегации Украины.

      blog_ava
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      Теги: Канада НАТО Новости Украины Новости политики
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