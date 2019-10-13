Коли НАТО наближається – радості мало: Путін вкотре помахав "ядерним дрючком"

Російський президент Володимир Путін назвав НАТО інструментом США і заявив, що про це вже говорять навіть у Європі. Однак, мовляв, зброя НАТО для зброї російської загрози не несе, тож знецінити ядерний потенціал Росії американцям не вдасться.

Володимир Путін зібрався відвідати Саудівську Аравію та ОАЕ. Перед візитом журналісти Sky News Arabia та Al Arabiya розпитали російського президента про його позицію щодо геополітично важливих аспектів міжнародної політики.

Читайте також: Путін погрожує комплексами, здатними подолати будь-яку протиракетну оборону

НАТО має намір розширюватися, тож у зв'язку з цим ЗМІ запитали Путіна, чи не відчуває він загрозу для Росії та як реагуватиме. Путін підтвердив: загрозу відчуває: "Ми завжди це відчували й завжди про це говорили".

Це військовий блок. Звісно, коли інфраструктура військового блоку наближається до наших кордонів – ніякої радості це у нас не викликає,

– наголосив Путін.

А далі традиційно повісив усіх собак на Америку: "НАТО – це просто інструмент зовнішньої політики США. Я думаю, вже ні у кого сумнівів не це викликає. Країни входять у НАТО, а потім їх вже ніхто не питає. Так на їхніх територіях розміщують певні види озброєння".

Так з'явилися елементи системи протиракетної оборонив Румунії. Незабаром будуть у Польщі. Це зовсім близько від наших кордонів. Це, звісно, є для нас загрозою. Адже це спроба нівелювати наш стратегічний ядерний потенціал,

– пояснив Путін.

Утім, лідер Кремля вважає, що ця спроба "приречена на невдачу". Бо Росія начебто має на озброєнні такі комплекси, через які зброя НАТО для Росії загрози не несе. "Але все одно нічого хорошого тут немає", – визнав Путін.



Ядерний потенціал країн світу / Інфографіка 24 каналу

Читайте також: КНДР заявила про провал переговорів щодо денуклеаризацію з США, але там вважають інакше