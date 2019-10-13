Когда НАТО приближается – радости мало: Путин в очередной раз помахал "ядерной палкой"

Российский президент Владимир Путин назвал НАТО инструментом США и заявил, что об этом уже говорят во всей Европе. Однако, мол, оружие НАТО для оружия российской угрозы не несет, поэтому обесценить ядерный потенциал России американцам не удастся.

Владимир Путин собрался посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Перед визитом журналисты Sky News Arabia и Al Arabiya расспросили российского президента о его позиции относительно геополитически важных аспектов международной политики.

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НАТО намерено расширяться, поэтому в связи с этим СМИ спросили Путина, не чувствует ли он угрозу для России и как будет реагировать. Путин подтвердил: угрозу чувствует: "Мы всегда это чувствовали и всегда об этом говорили".

Это военный блок. Конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам – никакой радости это у нас не вызывает,

– отметил Путин.

А дальше традиционно повесил всех собак на Америку: "НАТО – это просто инструмент внешней политики США. Я думаю, уже ни у кого сомнений не это вызывает. Страны входят в НАТО, а затем их уже никто не спрашивает. Так на их территориях размещают определенные виды вооружения".

Так появились элементы системы противоракетной защитил Румынии. Вскоре будут в Польше. Это совсем близко от наших границ. Это, конечно, является для нас угрозой. Ведь это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал,

– пояснил Путин.

Впрочем, лидер Кремля считает, что эта попытка "обречена на неудачу". Потому что Россия якобы имеет на вооружении такие комплексы, из-за которых оружие НАТО для России угрозы не несет. "Но все равно ничего хорошего здесь нет", – признал Путин.



Ядерный потенциал стран мира / Инфографика 24 канала

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