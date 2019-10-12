Путин угрожает комплексами, способными преодолеть любую противоракетную оборону

В России снова утверждают, что разрабатывают сверхмощные ударные комплексы. Они якобы смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны.

В Кремле убеждают, что такого оружия в мире нет, об этом сказал президент России Владимир Путин, пишут "РИА Новости".

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Там заявляют, что планируют не только разработать новое оружие, но и "усовершенствовать" старое.

Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, которые летают по баллистической траектории. Мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет,

– заявляет глава Кремля.

Что такое ПРО (противоракетная оборона)?Комплекс мер, предназначенный для защиты объектов от ракетного оружия. Такая система, оружие или технология используется для обнаружения, перехвата и уничтожения атакующих ракет. Уже есть в наличии в США, России, Китае, Индии, Израиле, Франции и Тайване.

Россия значительно чаще начала угрожать оружием на фоне завершения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Соединенными Штатами и Россией. Это произошло 2 августа. Больше – читайте здесь.



Ядерные государства / инфографика 24 канала