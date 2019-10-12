Путін погрожує комплексами, здатними подолати будь-яку протиракетну оборону

У Росії знову стверджують, що розробляють надпотужні ударні комплекси. Вони нібито зможуть подолати будь-яку систему протиракетної оборони.

У Кремлі переконують, що такої зброї у світі немає, про це сказав президент Росії Володимир Путін, пишуть "РИА Новости".

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Там заявляють, що плануюють не лише розробити нову зброю, але й "удосконалити" стару.

Ми це зробимо, зараз це вже очевидно, тому що системи ПРО працюють проти балістичних ракет, що літають балістичною траєкторією. Ми, крім того, що їх удосконалили багаторазово, ще й створили іншу зброю, якої поки в світі ні в кого немає,

– заявляє очільник Кремля.

Що таке ПРО (протиракетна оборона)?

Комплекс заходів, призначений для захисту об'єктів від ракетної зброї. Така система, зброя чи технологія використовується для виявлення, перехоплення і знищення атакувальних ракет. Уже є в наявності у США, Росії, Китаї, Індії, Ізраїлі, Франції і на Тайвані.

Росія значно частіше почала погрожувати зброєю на тлі завершення дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між нею та Сполученими Штатами. Це сталося 2 серпня. БІльше – читайте тут.



Ядерні держави / інфографіка 24 каналу