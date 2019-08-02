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      Ракетний договір між Росією та США припиняє дію: що це означає

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      Договір про ракети середньої та малої дальності між Росією та США припинить дію 2 серпня
      Договір про ракети середньої та малої дальності між Росією та США припинить дію 2 серпня / AP

      Термін дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією завершується 2 серпня. Цьому передували тривалі ракетні суперечки, попереджання з боку НАТО та побоювання європейських країн.

      США 2 серпня офіційно виходять з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який означав завершення "холодної війни".

      Що гарантував цей договір?

      Варто знати: У альянсу є відповідь на вихід Росії з ракетної угоди, – генсек НАТО

      Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності є одним із двох ключових документів, які контролюють ядерне озброєння Росії та США. Інший – угода СНО-3 ("Новий START") про скорочення стратегічного наступального озброєння цими двома країнами.

      Цей договір підписали СРСР та США ще в 1987 році.  Його учасники  – СРСР та США – зобов’язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності. Країни також повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.

      Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її подовження. Росія вже заявляла про готовність із неї вийти.

      Коли все почалось?

      США вперше звинуватила Росію у порушенні ракетного договору у 2014 році. Тоді Росію викрили у виробництві крилатої ракети 9M729 або SSC-8, тактико-технічні характеристики якої і порушують ДРСМД. За даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.

      Секретар Сполучених Штатів Майк Помпео 4 грудня 2018 року державний заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Росія не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.


      Крилата ракета 9М729/Nationalinterest.org

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      Що каже Москва?

      Усе заперечує і каже, що невинна. Натомість Кремль у порушенні договору звинувачує США. Там вважають, що США недостатньо старались для "пошуку спільної позиції для обговорення" питань. 

      Що кажуть у НАТО?

      Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг протягом розвитку конфілкту між США і Росією наголошував, що Москва повинна зробити все, аби зберегти життєздатність договору. Росії у НАТО не раз давали останній шанс і попереджали – уся відповідальність за це на ній.

      Країни, що володіють ядерною зброєю / Інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Новини України Ядерна безпека Зброя НАТО
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