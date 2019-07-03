РФ виходить з "ракетного" договору зі США: Путін підписав закон

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення з боку Росії договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що був підписаний між СРСР та США.

Відповідний федеральний закон було опубліковано на офіційному сайті правової інформації РФ.

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Стаття 1 закону передбачає призупинення дії договору між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, підписаного ще у 1987 році у Вашингтоні.

Згідно зі статтею 2, рішення про відновлення Росією дії договору ухвалюється президентом Російської Федерації.

Стаття 3 визначає, що закон набуває чинності у момент офіційної публікації – 3 липня.



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Що передбачав "ракетний" договір?Учасники договору – СРСР та США – взяли на себе зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності.



Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.



Домовленість також передбачала процедуру інспекцій для стеження за ліквідацією ракет протилежною стороною.



Договір називають першою в історії домовленістю про реальне скорочення наявних озброєнь.

Чому Росія вийшла з Договору?

Ще восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, зажадавши протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як стверджують у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.

2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. 18 червня у Росії ухвалили президентський закон про припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.