НАТО відповість: в Альянсі дають останній шанс Росії повернутися до ракетного договору

Якщо Росія до серпня не повернеться до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, то НАТО буде змушена відповісти на такі дії.

Наразі в Альянсі розглядають шляхи зміцнення оборони проти загрози нових російських ракетних систем. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Важливо: НАТО змінює військову стратегію через Росію

Російській ракети SSC-8 порушують договір і є суттєвою загрозою для нашої безпеки. Сьогодні міністри погодилися, що НАТО відповість, якщо Росія не повернеться до дотримання договору,

– наголосив він.

Що це за ракета? Це крилата ракета великої дальності з крилами, складеними в фюзеляж у транспортному положенні. За оцінкою американських джерел, дальність ракети SSC-8 оцінюють в діапазоні від 2000 до 5500 кілометрів.

У США впевнені, що розробка цієї ракети порушує норми договору, а також додають, що Москва ввела SSC-8 на озброєння у 2017 році.



Ядерні країни: карта

Водночас, Столтенберг додав, що НАТО не відповідатиме дзеркальними діями стосовно Російської Федерації.

"Ми не маємо наміру розміщувати нові наземні ядерні ракети в Європі. Ми не будемо віддзеркалювати те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь", – додав генсек.

Проте він не уточнив, яким чином НАТО збирається відповідати на вихід Росії із "ракетного договору".

Дещо раніше Столтенберг поставив перед керівництвом РФ чіткий ультиматум: у Росії є час до 2 серпня, щоб повернутися до дотримання договору і знищити свої крилаті ракети, що порушують цей документ.

Що відомо про ракетний договір між РФ та США? Угода була підписана ще Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Чому Росія вийшла з Договору?

Бо ще восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, зажадавши протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як стверджують у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.

2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього.

18 червня в Росії ухвалили президентський закон про припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.