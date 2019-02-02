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      У Росії сповістили, що США офіційно оголосили про припинення "Ракетного договору"

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      США припиняє "Ракетний договір" із Росією
      США припиняє "Ракетний договір" із Росією / ua.news

      Сполучені Штати Америки 2 лютого офіційно повідомили Росії, що призупиняють свою участь у двосторонньому Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). США вже готують процедуру виходу з договору та більше не вважають себе зобов'язаними виконувати умови цього документу.

      Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. повідомили у російському Міністерстві закордонних справ.

      Читайте також: У Польщі закликали розміщувати американські ядерні ракети в Європі: з’явилась реакція Росії 

      "Цей крок США матиме важкі і далекосяжні негативні наслідки для всієї архітектури міжнародної безпеки та стратегічної стабільності, в першу чергу – в Європі", – заявили в МЗС Росії.

      Раніше Росія заявила, що призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою. 

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Зброя Ядерна безпека
      Джерело: 24 канал
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