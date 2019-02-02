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      У Польщі закликали розміщувати американські ядерні ракети в Європі: з’явилась реакція Росії

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      У Росії відреагували на слова глави польського МЗС про американські ядерні ракети в Європі
      У Росії відреагували на слова глави польського МЗС про американські ядерні ракети в Європі / Фото з відкритих джерел

      Глава польського МЗС закликає розмістити американські ядерні ракети у Європі у відповідь на вихід США із ракетного договору. У Росії заявили, що така заява польського політика "свідчить про його нелюбов до власної країни".

      Про це очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін написав на своїй сторінці у Twitter. 

      Читайте також: США розпочали виробництво ядерних боєголовок: у Росії погрожують ескалацією

      Глава МЗС Польщі наголосив, що подальші дії залежатимуть від агресивної поведінки Росії. Однак Чапутович вважає, що присутність ракет США з ядерними боєголовками відповідає інтересам Європи.  

      На таку заяву польського міністра відреагував генеральний директор "Роскосмосу". Він звинуватив Чапутовича у нелюбові до власного народу.

      "Як же треба люто ненавидіти Польщу і польський народ, щоб робити такі заяви?" – написав Рогозін.

      Президент США Дональд Трамп анонсував військові відповіді Росії на порушення нею ракетних домовленостей. Зокрема, вже 2 лютого США планують вийти із американо-російського договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

      Чому розпочався ракетний конфлікт між Росією та США?Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершується у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      У суботу, 2 лютого, Сполучені Штати припинять свої зобов'язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців, США вимагають, щоб Росія знищила всі ракети, які порушують договір, а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання. Якщо цей перестане діяти, то Вашингтон може переглянути ще одну угоду. У такому разі американські політики сумніватимуться у прогресі в обговоренні з Росією продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння.

      У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт. Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія шкодує про рішення США і звинувачує Вашингтон у "небажанні вести будь-які суттєві переговори".

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини Росії Новини політики Ядерна безпека Новини США
      Джерело: 24 Канал
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