В Польше призвали размещать американские ядерные ракеты в Европе: появилась реакция России

Глава польского МИД призывает разместить американские ядерные ракеты в Европе в ответ на выход США из ракетного договора. В России заявили, что такое заявление польского политика "свидетельствует о его нелюбви к собственной стране".

Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Twitter.

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Глава МИД Польши отметил, что дальнейшие действия будут зависеть от агрессивного поведения России. Однако Чапутович считает, что присутствие ракет США с ядерными боеголовками отвечает интересам Европы.

На такое заявление польского министра отреагировал генеральный директор "Роскосмоса". Он обвинил Чапутовича в нелюбви к собственному народу.

"Как же надо люто ненавидеть Польшу и польский народ, чтобы делать такие заявления?" – написал Рогозин.

«В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками», – сказал министр иностранных дел Польши пан Чапутович.

Как же надо люто ненавидеть Польшу и польский народ, чтобы делать такие заявления? pic.twitter.com/nHHOwNsH49 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 лютого 2019 р.

Президент США Дональд Трамп анонсировал военный ответ России на нарушения ею ракетных договоренностей. В частности, уже 2 февраля США планируют выйти из американо-российского договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Почему начался ракетный конфликт между Россией и США?

Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершается в субботу, 2 февраля.Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".



В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты прекратят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев, США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование. Если этот договр перестанет действовать, то Вашингтон может пересмотреть еще одно соглашение. В таком случае американские политики сомневаться в прогрессе в обсуждении с Россией продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.



В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин отметил, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт. Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести какие-либо существенные переговоры".

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.