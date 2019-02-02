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      В России сообщили, что США официально объявили о прекращении "Ракетного договора"

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      США прекращают "Ракетный договор" с Россией
      США прекращают "Ракетный договор" с Россией / ua.news

      Соединенные Штаты Америки 2 февраля официально сообщили России, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа.

      Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

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      "Из-за этого шага США будут иметь тяжелые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, в первую очередь – в Европе", – заявили в МИД России.

      Ранее Россия заявила, что приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Теги: Новости России Новости политики Ядерная безопасность Оружие Новости США
      Источник: 24 канал
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