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      У альянсу є відповідь на вихід Росії з ракетної угоди, – генсек НАТО

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      Ракетний договір може завершитися вже 2 серпня 2019 року
      Ракетний договір може завершитися вже 2 серпня 2019 року / Фото з відкритих джерел

      Північноатлантичний альянс готовий дати зважену та ефективну відповідь, якщо Росія вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що альянс сумнівається у намірах Москви продовжувати виконання угоди.

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      Якщо Росія не повернеться до виконання договору, то ми відповімо їй зваженим, надійним і ефективним чином,
      – цитує його прес-офіцер НАТО Ділан Уайт на своїй сторінці у Twitter.

      Столтенберг також зазначив, що наразі НАТО не бачить з боку Росії ніяких ознак того, що вона продовжить дотримуватися ДРСМД і після 2 серпня, коли закінчується термін його дії.

      До цього генсек НАТО також заявляв, що Росія розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і розмістила її в зоні своєї досяжності. В цій зоні розташовані німецькі міста Берлін, Франкфурт та Мюнхен.

      Раніше видання The New York Times повідомляло, що військові чиновники НАТО розглядають необхідність модернізації оборони Альянсу на фоні виходу Росії з ракетної угоди. Одним із варіантів є, модернізація систем протиракетної оборони НАТО з метою забезпечення здатності збивати нові розгорнуті російські ядерні ракети середнього радіусу дії.

      Про який договір говорить Столтенберг?3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення його державою договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Цей договір підписали СРСР та США ще в 1987 році. Згідно з договором, ці країни зобов’язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності. Країни також повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.

      У 2018 році президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ракетного договору, тож збереження угоди не вигідне Сполученим Штатам. Згодом країна припинила свої зобов'язання за договором і почали процес виходу з нього. А 3 липня 2019 року Путін підписав закон про припинення з боку Росії дії договору.

      ядерні країни
      Країни, що володіють ядерною зброєю / Інфографіка 24 канал
       

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      Теги: Новини політики НАТО Новини Росії Ядерна безпека
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