Часу все менше: ЄС із закликом звернувся до Росії через ракетний договір

Європейський союз закликав Росію зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Він може завершитись вже зовсім скоро – 2 серпня, тому ЄС закликає до діалогу.

Ситуація із безпекою стає все більш нестабільною, про це мовиться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки від імені Європейського союзу, пише "Європейська правда".

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Так, у ЄС наголошують, що збереження і розвиток загальних процесів контролю над озброєнням, роззброєнням і нерозповсюдженням ядерної зброї є необхідним.

У цьому контексті ми підкреслюємо важливість договору про ядерні сили середньої і малої дальності, який зробив значний внесок у європейську і міжнародну безпеку в останні 30 років,

– пишуть у зверненні.

Дипломати також зазначають, що глибоко стурбовані розвитком подій навколо ракетного договору, який може завершитися 2 серпня 2019 року.

"Ми шкодуємо про формалізацію припинення Росією своїх зобов'язань за договором 3 липня 2019 року. Майбутні дні являють собою останню можливість для діалогу і прийняття необхідних заходів для збереження цього важливого компонента архітектури європейської безпеки", – мовиться у заяві.

Зазначимо, 3 липня президент Р Володимир Путін підписав закон про припинення з боку Росії договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Його колись уклали між між СРСР та США.

Що передбачав цей договір?

Учасники договору – СРСР та США – взяли на себе зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності.



Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів. Домовленість також передбачала процедуру інспекцій для стеження за ліквідацією ракет протилежною стороною.

Договір називають першою в історії домовленістю про реальне скорочення наявних озброєнь.

Чому Росія вийшла з Договору?

Ще восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, зажадавши протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як стверджують у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.



2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. 18 червня у Росії ухвалили президентський закон про припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.



Які країни світу володіють ядерним озброєнням / інфографіка 24 каналу