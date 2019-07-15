Росія розробила нову ядерну ракетну систему, – генсек НАТО

Росія розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і розмістила її в зоні своєї досяжності. В цій зоні розташовані німецькі міста Берлін, Франкфурт і Мюнхен.

Про нову російську ядерну зброю повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, проте він не назвав точного місця базування зброї. Глава альянсу лише сказав, що це пересувна ракетна система, яку легко приховати від систем стеження, пише Deutsche Welle.

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Столтенберг вкотре наголосив, що Росія повинна зробити все, щоб зберегти життєздатність договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"В іншому разі вона (Росія) нестиме повну відповідальність за припинення дії договору, в результаті чого світ стане менш стабільним для всіх нас", – застеріг генсек НАТО.

Він додав, що Москва повинна використовувати свій останній шанс, щоб врятувати цей договір.

Про який договір говорить Столтенберг? 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення його державою договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Цей договір підписали СРСР та США ще в 1987 році. Згідно з договором, ці країни зобов’язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності. Країни також повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.



У 2018 році президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ракетного договору, тож збереження угоди не вигідне Сполученим Штатам. Згодом країна припинила свої зобов'язання за договором і почали процес виходу з нього. А 3 липня 2019 року Путін підписав закон про припинення з боку Росії дії договору.