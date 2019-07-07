У відповідь на вихід РФ з ракетної угоди НАТО планує модернізувати системи ПРО, – NYT

Як відповідь на розгортання нової російської ракети середньої дальності та вихід Росії з Договору про обмеження ракет середньої і малої дальності НАТО розгляне можливість модернізації своїх систем протиракетної оборони.

Видання The New York Times з посиланням на слова кількох європейських представників повідомляє, що військові чиновники НАТО розглядають необхідність модернізації оборони Альянсу, аби бути здатними збивати нові розгорнуті російські ядерні ракети середнього радіусу дії.

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Сьогодні протиракетна оборона НАТО зорієнтована на відбиття можливої ракетної атаки з боку Ірану. Видання зазначає, що кардинальна переорієнтація натівських ПРО на Росію викличе різку негативну реакцію Москви, яка вже неодноразово заявляла, що вважає загрозою системи ПРО в Румунії й Польщі.

Це непоправно зіпсує відносини з Москвою і обернеться реальної ескалацією напруженості,

– зтакож наголосив колишній співробітник Пентагону Джеймс Таунсенд.

Сполучені Штати, заручившись підтримкою НАТО, оголосили в лютому, що виходять з Договору про ракети середньої і малої дальності через його порушення російською стороною. Засідання Ради НАТО – Росія, що проходить зараз у Брюсселі дає Москві останній шанс врятувати договір, знявши з озброєння крилату ракету 9М729 "Новатор".

Якщо 29 членів альянсу не зможуть домовитися про перепрофілювання ПРО, яка протистоїть міжконтинентальним балістичним системам, то у них залишиться компромісний варіант у вигляді створення вузькоцільових комплексів із перехоплення російських крилатих ракет. Ці комплекси, імовірно, будуть оснащені сучасними засобами ураження, що використовують мікрохвильову і лазерну енергію.

Про яку угоду йде мова?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого. Трамп заявив, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Зі свого боку, Москва наполягла на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.