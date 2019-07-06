Командувач ВМС розповів, як НАТО допомагає Україні стримувати Росії в морі

Основна допомога від НАТО – часті це часті заходи кораблів альянсу в Чорне море. Це показує Росії, що вона не є домінуючою силою в Чорноморському регіоні.

Україна значно наростила співпрацю з альянсом, про це розповів командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, пише "Радіо Свобода".

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Вороненко зазначив, що нещодавно повернулися п’ять офіцерів, які навчалися в західних навчальних закладах.

Чотири оперативно-тактичного рівня і один оперативно-стратегічного рівня. Ці спеціалісти будуть реформувати Збройні сили безпосередньо в командуваннях і підрозділах,

– розповів він.

Командувач ВМС України також зазначив, що особливо важливим є план Україна-НАТО, в якому передбачений "чорноморський пакет". У кожному його пункті присутні Військово-морські сили.

"Насамперед це – якомога швидше створення системи висвітлення надводної обстановки; це забезпечення взаємосумісності передачі інформації між усіма користувачами в Чорноморському регіоні – Румунією, Болгарією і Туреччиною", – пояснив Воронченко.

Також цей пакет дозволить Україні брати участь в операціях НАТО, зокрема "Морський охоронець" та міжнародних навчаннях. Такі навчання вже третій рік поспіль проводять двосторонні навчання з Румунією.

Чому ситуація у Азовському та Чорному морях напружена?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.







25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.