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      Кораблі України і НАТО вчились оборонятись та захоплювати судна: ефектні фото

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      На Sea Breeze провели стрільби та відпрацювали протикатерний захист
      На Sea Breeze провели стрільби та відпрацювали протикатерний захист / Міноборони

      Команди військових кораблів, що беруть участь у багатонаціональному навчанні Sea Breeze-2019, провели тренування за стандартами НАТО. Зокрема, основну увагу приділили протичовновій і протикатерній обороні та операціям перехоплення підозрілого судна.

      Військові відпрацювали тактичні маневрування, завдання пошуково-рятувального навчання і навчання з протикатерної оборони, повідомляє заступниа командувача ВМС ЗСУ контр-адмірала Олексія Неїжпапа, пише прес-служба Міноборони.

      Читайте також: Сі Бриз-2019: російські кораблі "контролюють" судна НАТО та мінування Морвокзалу в Одесі

      Також у Чорному морі кораблі країн-учасниць навчань відпрацювали взаємодію з тактичною та морською авіацією та виконали бойові вправи артилерійських стрільб.

      Основними завданнями для морського компонента під час проведення українсько-американського навчання Sea Breeze-2019 є відпрацювання операцій за стандартами НАТО, що спрямовані на забезпечення миру й безпеки у кризовому регіоні,
      – зазначив Неїжпапа.

      Навчання Sea Breeze-2019 стартували в Одесі 1 липня. До участі залучено близько 27 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.

      Хто бере участь у навчаннях?

      Від ВМС ЗС України у навчаннях беруть участь фрегат "Гетьман Сагайдачний", середній десантний корабель "Юрій Олефіренко", морський транспорт "Горлівка", судно розмагнічування "Балта", морське водолазне судно "Нетішин", артилерійський катер "Скадовськ", малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Ужгород", санітарний катер "Сокаль".Окрім того, задіяні дев’ять кораблів та катерів морської охорони Державної прикордонної служби України.

      Країни-партнери в морському компоненті навчань представлені есмінцем "Карні" від ВМС США, есмінцем "Дункан" від Великої Британії, патрульним катером "Очамчире" від Грузії, фрегатом "Торонто" від Канади, фрегатом "Р. Фердінанд", а також корветами "Себастьян" і "Ластунул" від Румунії, фрегатом "Тургутрейс" від Туреччини та корветом "Бодри" від Болгарії.

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      Теги: Новини політики Новини України НАТО Водний транспорт Новини США Чорне море
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