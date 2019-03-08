Чи може Україна створювати ракетне озброєння

Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння.

Верховна Рада ніколи не ратифікувала з Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, але Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі, повідомили у прес-службі МЗС України.

Читайте також: Путін підписав указ про вихід Росії з ракетного договору

У МЗС наголосили, що факт порушення договору Росією є "особливо обурливим".

Потенційний військовий тиск Росії на європейських членів НАТО через вихід з ДРСМД створює серйозну загрозу всьому європейському континенту. У МЗС вважають, що метою тиску є встановлення тотального контролю Москви над широким регіоном від Балтії до Середземного моря. Тож Україна залишає за собою право створювати збройні системи, у тому числі відповідне ракетне озброєння.

В міністерстві зазначили, що Україна спільно з американськими партнерами засудила розробку та випробування РФ балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 кілометрів. Крім того, Україна та США засудили також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", зокрема через модернізацію крилатих ракет, що входять до його складу.

Саме "Іскандер-М" був зафіксований під час військових навчань в окупованому Криму.

Які ще країни досі мають ядерну зброю:

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.