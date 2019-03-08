10:18
8 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия подготовила ответ Илону Маску. Путин борется против смартфонов
      Вєсті Кремля
      22:27, 7 марта
      Вести.UA: Родня Кивалова пролезла в Верховный суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:11, 7 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Может ли Украина создавать ракетное вооружение

      141 Читати новину українською
      Может ли Украина создавать ракетное вооружение
      Может ли Украина создавать ракетное вооружение / radiosvoboda.org

      Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение.

      Верховная Рада никогда не ратифицировала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

      Читайте также: Путин подписал указ о выходе России из ракетного договора

      В МИД отметили ,что факт нарушения Договора Россией является "особенно возмутительным".

      Потенциальное военное давление России на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД создает серьезную угрозу всему европейскому континенту. В МИД считают, что целью давления является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтики до Средиземного моря. Поэтому Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, в том числе соответствующее ракетное вооружение.

      В министерстве отметили, что Украина совместно с американскими партнерами осудила разработку и испытания РФ баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 километров. Кроме того, Украина и США осудили также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", в частности из-за модернизации крылатых ракет, входящих в его состав.

      Именно "Искандер-М" был зафиксирован во время военных учений в оккупированном Крыму.

      Какие еще страны до сих пор имеют ядерное оружие:

      ядерна зброя

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США? Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы в 2012 году, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

      blog_ava
      "Челси" уверенно победил "Динамо" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня
      1043
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Новости США Оружие Ядерная безопасность
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Яркие украинки, у которых не было времени на страдания
      сегодня , 09:01 Яркие украинки, у которых не было времени на страдания
      Євгенія Мазур
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 36461
      Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      сегодня , 09:00 Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      1346
      Промах Порошенка, або Чому оборонний бюджет має бути прозорим
      сегодня , 08:40 Промах Порошенка, або Чому оборонний бюджет має бути прозорим
      Артем Овдієнко 535
      Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      сегодня , 04:20 Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      190835
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Ляшко: требуем публичной смертной казни Януковича
       22 февраля 2014 , 04:57 6
      Почему украинские женщины все чаще рожают детей с неизлечимыми пороками
       26 ноября 2016 , 10:28
      Месси из-за травмы покинул поле в матче с Севильей и может пропустить Эль Класико
       20 октября 2018 , 22:40
      Легионер Динамо останется в аренде в Латинской Америке
       21 января , 08:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук