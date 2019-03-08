Может ли Украина создавать ракетное вооружение

Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение.

Верховная Рада никогда не ратифицировала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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В МИД отметили ,что факт нарушения Договора Россией является "особенно возмутительным".

Потенциальное военное давление России на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД создает серьезную угрозу всему европейскому континенту. В МИД считают, что целью давления является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтики до Средиземного моря. Поэтому Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, в том числе соответствующее ракетное вооружение.

В министерстве отметили, что Украина совместно с американскими партнерами осудила разработку и испытания РФ баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 километров. Кроме того, Украина и США осудили также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", в частности из-за модернизации крылатых ракет, входящих в его состав.

Именно "Искандер-М" был зафиксирован во время военных учений в оккупированном Крыму.

Какие еще страны до сих пор имеют ядерное оружие:

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США? Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".



Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы в 2012 году, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.