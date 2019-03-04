Путин подписал указ о выходе России из ракетного договора

Глава Кремля Владимир Путин подписал соответствующий указ – и теперь Россия приостановила выполнение Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.

В России считают, что пришло время "принять меры", сообщает пресс-служба Кремля.

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В Москве утверждают, что Соединенные Штатами Америки нарушают свои обязательства по договору. Таким образом Россия решила проигнорировать все призывы Запада о необходимости возвращения к выполнению Договора.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. Кроме того, Россия отправит США соответствующее сообщение.

Страны, которые до сих пор не отказались от ядерного оружия, смотрите инфографику:

Перепалка между США и Россией из-за ядерных ракет продолжается. Так, Путин не устает повторять о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение в сторону США. В то же время в США на такие заявления не реагируют серьезно – их называют пустословными.

Вашингтоне 2 февраля официально уведомил Россию о приостановке участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".



Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.