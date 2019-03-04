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      Путин подписал указ о выходе России из ракетного договора

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      Россия также вышла из ядерного договора с США
      Россия также вышла из ядерного договора с США / Фото из открытых источников

      Глава Кремля Владимир Путин подписал соответствующий указ – и теперь Россия приостановила выполнение Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.

      В России считают, что пришло время "принять меры", сообщает пресс-служба Кремля.

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      В Москве утверждают, что Соединенные Штатами Америки нарушают свои обязательства по договору. Таким образом Россия решила проигнорировать все призывы Запада о необходимости возвращения к выполнению Договора.

      Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. Кроме того, Россия отправит США соответствующее сообщение.

      Страны, которые до сих пор не отказались от ядерного оружия, смотрите инфографику:

      Перепалка между США и Россией из-за ядерных ракет продолжается. Так, Путин не устает повторять о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение в сторону США. В то же время в США на такие заявления не реагируют серьезно – их называют пустословными.

      Вашингтоне 2 февраля официально уведомил Россию о приостановке участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

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      Теги: Новости политики Новости России Новости США Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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