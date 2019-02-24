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      Помпео прокомментировал обещания Путина нацелить ракеты на США

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      Помпео отреагировал на обещания Путина нацелить ракеты на США
      Помпео отреагировал на обещания Путина нацелить ракеты на США / Фото из открытых источников

      Предупреждение и очередные угрозы от главы Кремля Владимира Путина относительно последствий для США после расторжения ракетного договора являются пустыми словами.

      Госсекретарь США Майкл Помпео считает высказывания российского президента во время его послания к Федеральному собранию громкими заявлениями, информирует CNN.

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      Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США.

      Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, что распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности,
      – сказал он.

      Кроме того, Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно Россия.

      "Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором", – подчеркнул госсекретарь.

      Отметим, во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин  пригрозил новым российским оружием. В частности, глава Кремля рассказал про новую гиперзвуковую ракету "Циркон" и анонсировал "выход в свет" беспилотной системы "Посейдон".

      Почему начался ракетный конфликт между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности. Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент США Дональд Трамп обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является "прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей". Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы в 2012 году, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк".

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      Источник: 24 Канал
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