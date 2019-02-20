Путин рассказал, когда спустит на воду "оружие судного дня"

В России говорят, что готовят мощный ответ на американские ракеты в Европе. Российские военные спустят на воду первую ядерную подводную лодку с беспилотной системой "Посейдон" уже весной этого года. Именно ее западные СМИ окрестили "оружием судного дня".

Сейчас продолжаются успешные испытания лодки, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Читайте также: "Катастрофа ближе, чем когда-либо": в Конгрессе США хотят запретить выход из ракетного договора

Время спуска на воду подводной лодки с ядерными ракетами глава Кремля назвал впервые.

Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного комплекса,

– сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что все мероприятия по этой разработке ведутся по плану.

Путин обещает спустить "Посейдон" на воду уже весной

При этом Путин не мог не вспомнить ядерный конфликт с США. Комментируя выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют размещение пусковых установок в Польше и Румынии.

Я уже говорил и хочу повторить. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности,

– заявил президент России.

Он подчеркнул, что действия России "являются ответом, то есть имеют оборонный характер".

"Скажу прямо и открыто, чтобы потом никто ни в чем нас не упрекал. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет идти соответствующая прямая угроза. Также относительно тех, где расположены центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", – добавил Путин.

"Посейдон" – это что?

Впервые информация о "Посейдоне" появилась в 2015 году, как о военном проекте под названием "Статус-6". Тогда российские СМИ якобы "случайно" показали плакат с описанием секретного проекта. В следующий раз Путин похвастался разработкой аж в 2018 году. Тогда он рассказал о разработке в России беспилотных подводных аппаратов, которые могут двигаться на большой глубине на межконтинентальные расстояния. Впоследствии миобороны России нарекло апарарат "Посейдоном". Там утверждают, что скорость "Посейдона" больше, чем у подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. В России "Посейдон" называют сверхбыстрым и неуязвимым, а также способным уничтожать целые города, а западные СМИ окрестили его "оружием судного дня". Они также сообщают, что беспилотник может поражать цели за 10 тысяч километров и нести ядерную боеголовку мощностью до 100 мегатонн. Скорость торпеды будет превышать 200 километров в час и оставляет за собой способность погружаться в воду на глубину более 1 километра.

Также глава Кремля предложил США "посчитать дальность и скорость российских систем оружия".

"Пусть сначала посчитают, а потом принимают решение об угрозах в сторону нашей страны", – добавил президент РФ.

Западные СМИ окрестили аппарат "оружием судного дня"

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является "прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".



Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако те, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.



США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.