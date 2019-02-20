Путін розповів, коли спустить на воду "зброю судного дня"

У Росії кажуть, що готують потужну відповідь на американські ракети в Європі. Російські військові спустять на воду перший ядерний підводний човен із безпілотною системою "Посейдон" вже навесні цього року., саме його західні ЗМІ охрестили "зброєю судного дня".

Наразі тривають успішні випробування човна, заявив президент Росії Володимир Путін під час щорічного послання Федеральним зборам.

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Час випуску на воду підводного човна із ядерними ракетами очільник Кремля назвав вперше.

Раніше про це не говорилося, але сьогодні можна сказати: вже навесні цього року буде спущена на воду перший атомний підводний човен – носій цього безпілотного комплексу,

– сказав він.

Російський лідер підкреслив, що всі заходи щодо цієї розробки ведуться за планом.



Путін обіцяє випустити "Посейдон" на воду вже навесні

При цьому Путін не міг не згадати ядерний конфлікт із США. Коментуючи вихід США з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підкресливши, що Сполучені Штати планують розміщення пускових установок в Польщі і Румунії.

Я вже говорив і хочу повторити. Росія не має наміру першою розміщувати подібні ракети в Європі. Якщо ж вони дійсно будуть вироблені й поставлені на європейський континент, а США такі плани мають, то це різко загострить ситуацію в сфері міжнародної безпеки,

– заявив президент Росії.

Він наголосив, що дії Росії "є відповіддю, тобто маютьо боронний характер".

"Скажу прямо і відкрито, щоб потім ніхто ні в чому нам не дорікав. Росія буде змушена створити і розгорнути види озброєння, які можуть бути використані не тільки у щодо тих територій, з яких для нас буде відповідна пряма загроза. Також щодо тих , де розташовані центри прийняття рішень щодо застосування загрозливих нам ракетних комплексів", – додав Путін.

"Посейдон" – це що?Вперше інформація про "Посейдон" з'явилася у 2015 році, як про військовий проект під назвою "Статус-6". Тоді російські ЗМІ нібито "випадково" показали плакат із описом секретного проекту. Наступного разу Путін похизувався розробкою аж у 2018 році. Тоді він розповів про розробку у Росії безпілотних підводних апаратів, які можуть рухатися на великій глибині на міжконтинентальні відстані. Згодом міоборони Росії нарекло апарат "Посейдоном". Там стверджують, що швидкість "Посейдона" більша, ніж у підводних човнів, найсучасніших торпед і всіх видів надводних кораблів. У Росії "Посейдон" називають надшвидким і невразливим, а також здатним знищувати цілі міста, а західні ЗМІ охрестили його "зброєю судного дня". Вони також повідомляють, що безпілотник може вражати цілі за 10 тисяч кілометрів і нести ядерну боєголовку потужністю до 100 мегатонн. Швидкість торпеди перевищуватиме 200 кілометрів на годину і залишає за собою здатність занурюватися у воду на глибину понад 1 кілометр.

Також очільник Кремля запропонував США "порахувати дальність і швидкість російських систем зброї".

"Нехай спочатку порахують, а потім приймають рішення про погрози у бік нашої країни", – додав президент РФ.



Західні ЗМІ охрестили апарат "зброєю судного дня"

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.